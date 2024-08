Son dakika... Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar: 'İran saldırıya hazır'

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), özellikle Han Yunus'un güneyinde ve Deyr el-Belah'ın orta kısımlarındaki konut yıkımı, halkın zorla yer değiştirmesiyle birlikte ölümlerin arttığını bildirdi.



OCHA, İsrail ordusunun Gazze'de verdiği acil tahliye emirlerinin ve gıda yardımının en düşük seviyelere gerilemesinin, çocuklarda yetersiz beslenme oranını dört katına çıkardığını vurguladı.

Some 250,000 Palestinians affected by Israeli evacuation orders so far in August.



Last month recorded one of the lowest volumes of food assistance entering southern #Gaza.



More children diagnosed with acute malnutrition.



Read the full report: https://t.co/FOmx7J14jS pic.twitter.com/j4G7dO2ZbO