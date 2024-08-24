Son dakika... Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar: 'İran saldırıya hazır'

Beyaz Saray: 'Haberler doğru değil'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ve Beyaz Saray İletişim Danışmanı John Kirby, Kahire'de gerçekleşen ateşkes ve rehine anlaşması görüşmelerini değerlendirdi.



Politico dergisinde yer alan ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakere görüşmelerinin "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirten haberin doğru olmadığını söyleyen Kirby, "görüşmelerin çökmek üzere olduğuna dair haberler doğru değil. ilerleme kaydedildi" açıklaması yaptı.



CIA şefi William Burns'ün, Kahire'deki görüşmelerde yer aldığını belirten Kirby, “Dün gece Kahire'de yapıcı görüşmeler yaptılar ve bu görüşmeler bugün de devam edecek. Süreç aslında daha önce özetlediğimiz şekilde ilerliyor" dedi.



Mısır ve Gazze arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi koridoruna ilişkin ayrıntılara girmeyi reddeden Kirby, "Her iki taraf için de net sorumluluklar var. Her iki tarafın da bu taahhütleri yerine getirdiğini ve bu gereklilikleri karşıladığını görmek istiyoruz. Öyle bir noktadayız ki, eğer bu görüşmeler iyi gider ve her iki taraf da masaya gelip anlaşmanın uygulanması hakkında konuşmaya istekli olursa, bu gerçek olabilir” ifadesinde bulundu.