Son dakika...10 ülkeden 21 günlük acil ateşkes çağrısı! İlk cevap Lübnan'dan

Mısır: Lübnan'da yaşanan trajedinin nedeni, Güvenlik Konseyi'nin başarısızlığıdır

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu.Abdulati, "Şu anda Lübnan'da tanık olduğumuz şey, tam teşekküllü bir saldırıdır ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olan bir devletin egemenliğinin açık bir ihlalidir." dedi.



Mısırlı Bakan Abdulati, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Şartı'nı uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerini tamamen ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılarının yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce yaralanmaya neden olduğunu ve on binlerce Lübnan vatandaşını zorla yerinden etmeye zorladığını kaydetti.



Abdulati, "Lübnan'ın şu anda yaşadığı trajedinin, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde bir yıldır süren savaşı durdurma sorumluluğunu yerine getirmedeki utanç verici başarısızlığının kaçınılmaz bir sonucu" olduğunu vurguladı.