Son dakika...10 ülkeden 21 günlük acil ateşkes çağrısı! İlk cevap Lübnan'dan

İran açık açık uyardı: Hizbullah'ı her türlü destekleriz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Ortadoğu'nun "tam ölçekli bir felaketle" karşı karşıya olduğunu belirterek, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Tahran'ın Lübnan'ı "her türlü" destekleyeceği uyarısında bulundu:



"Bölge tam ölçekli bir felaketin eşiğinde. Kontrol altına alınmazsa dünya felaket sonuçlarla karşı karşıya kalacak. İran çatışmaların tırmanması durumunda her türlü imkanla Lübnan halkının yanında olacak"



Irakçi BM'deki muhabirlere yaptığı açıklamada İsrail'in her türlü kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı ve BM Güvenlik Konseyi'nin barış ve istikrarı yeniden sağlamak için müdahale etmesi gerektiğini söyledi.