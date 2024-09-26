Son dakika...10 ülkeden 21 günlük acil ateşkes çağrısı! İlk cevap Lübnan'dan

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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunan uluslararası açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, en önemli şeyin Tel Aviv'in çağrıya vereceği yanıt ve bu çağrıya olan bağlılığı olduğunu vurguladı.
Hizbullah askeri medya basın ofisi dün gizli bir konumda bulunan "Qader 1" balistik füzesinin görüntülerini paylaştı. Grup dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan MOSSAD karargahına saldırı düzenlerken, balistik füze fırlatırken, füze hava savunma sistemleri tarafından engellenmeden önce Tel Aviv bölgesine ulaşan ilk füze oldu.
Saldırıyı üstlenen Hizbullah yaptığı açıklamada "İslami Direniş, 25 Eylül Çarşamba günü saat 06:30'da Tel Aviv yakınlarındaki Mossad karargahını hedef alan bir balistik füze fırlattı. bu karargah liderlerimize düzenlenen suikast ve Lübnan'da çağrı cihazlarına gerçekleştirilen saldırılardan sorumludur." ifadesi yer aldı. Hizbullah saldırının Gazze halkına destek ve "Lübnan ve halkını savunmak" amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Ortadoğu'nun "tam ölçekli bir felaketle" karşı karşıya olduğunu belirterek, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Tahran'ın Lübnan'ı "her türlü" destekleyeceği uyarısında bulundu:
"Bölge tam ölçekli bir felaketin eşiğinde. Kontrol altına alınmazsa dünya felaket sonuçlarla karşı karşıya kalacak. İran çatışmaların tırmanması durumunda her türlü imkanla Lübnan halkının yanında olacak"
Irakçi BM'deki muhabirlere yaptığı açıklamada İsrail'in her türlü kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı ve BM Güvenlik Konseyi'nin barış ve istikrarı yeniden sağlamak için müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD, Avrupa Birliği ve bazı Arap ülkelerinin Lübnan'da ateşkes çağrısı yapmasının "önemli bir adım" olduğunu söyledi. AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre yetkili Lübnan ve İsrail'in birkaç saat içinde kararlarını vermesinin beklendiğini vurguladı.
Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yaşayan 15 bin vatandaşına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Avustralyalıların durumun kötüleşmesi halinde mahsur kalma riskini göze almaları gerektiğini bildirdi.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu.Abdulati, "Şu anda Lübnan'da tanık olduğumuz şey, tam teşekküllü bir saldırıdır ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olan bir devletin egemenliğinin açık bir ihlalidir." dedi.
Mısırlı Bakan Abdulati, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Şartı'nı uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerini tamamen ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılarının yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce yaralanmaya neden olduğunu ve on binlerce Lübnan vatandaşını zorla yerinden etmeye zorladığını kaydetti.
Abdulati, "Lübnan'ın şu anda yaşadığı trajedinin, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde bir yıldır süren savaşı durdurma sorumluluğunu yerine getirmedeki utanç verici başarısızlığının kaçınılmaz bir sonucu" olduğunu vurguladı.
ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir kasabaya düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek el-Hurmul Valiliği'nin Baalbek ilçesine bağlı Yunin kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.Haberde, hava saldırısında ölen veya yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof 'un da aralarında bulunduğu liderlerle bir araya geldi.
Görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabaları, insani yardımın girişi, yerinden edilenlere barınma sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki gerilimin durdurulması konuları ele alındı.
"Bölgede güvenlik ve barışın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla Filistin Devleti'nin tanınması" çağrısında bulunan Abbas, uluslararası meşruiyet kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayanan siyasi bir süreç başlatmaya hazırlık amacıyla Filistin'in BM'ye tam üyelik elde etme çabalarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Abbas, "İsrail'i, uluslararası meşruiyet ve uluslararası mahkemelerin kararlarına saygı göstermeye zorlamak için" uluslararası çaba gerektiğine dikkati çekti.