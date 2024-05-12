Kuzey ışıkları dünyayı büyüledi

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Güneş’te meydana gelen devasa patlamanın ardından yaşanan manyetik fırtına sonucu, daha önce görülmeyen ülkelerde bile kuzey ışıkları görülebildi.

İKİ GÜN ETKİLİ OLACAK

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalar nedeniyle 2005’ten bu yana ilk kez bu şiddette “Jeomanyetik Fırtına” görüldüğü bildirildi. Bilim adamları, bu tür şiddetli Güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor. Şiddetli jeomanyetik fırtınanın büyük ihtimalle iki gün içinde dünyayı etkisi altına alacağını kaydeden bilim insanları, enerji ağları, iletişim hatları, navigasyon ve internetin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunuyor. Kuzey ışıkları, Avrupa’dan Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyada görülebildi ve sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı.

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STARLİNK STRES ALTINDA

Amerikalı girişimci Elon Musk, sahibi olduğu düşük yörüngeli Starlink internet uydularının solar fırtınada zorlandığını belirterek “Starlink uyduları epey bir baskı altında, ancak şimdilik dayanıyoruz” diye paylaşım yaptı. Güneş’teki patlamanın dünyanın 17 kat büyüklüğünde bir alanda meydana geldiği, plazma ve manyetik alanın dışarı atılması anlamına gelen koronal kütle atılımının (CME) güneş ışığına göre hızının daha yavaş olduğu, dünyayı gecikmeli olarak etkileyeceği belirtiliyor.

TÜRK PİLOTLAR DA GÖRÜNTÜLEDİ

GÜNEŞ’te yaşanan patlama sonrası ortaya çıkan kuzey ışıkları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye’nin de birkaç noktasında görüldü. Avrupa’ya uçuş yapan Türk pilotları ise kuzey ışıklarını havadan görüntüledi. Başta Türk Hava Yolları, Sun Express ve Pegasus’un Avrupa uçuşlarında bulunan yolcular, kabin ve uçuş ekipleri bu görsel şölene tanık oldular.