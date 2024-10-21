Kritik eyaletlerde yarış kızışıyor: Adaylar son düzlükte vites arttırdı

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ABD’de Başkanlık seçimlerine 15 gün kala, adayların kampanyaları “salıncak eyaletlerdeki seçmenlere” odaklanmış durumda. Kazananı belirleyecek olan 7 eyaletteki (Pensilvanya, Michigan, Wisconsin, Kuzey Karolina, Georgia, Nevada ve Arizona) seçmenler, daha önceki seçimlerde görmedikleri kadar yoğun bir propagandaya maruz kaldıklarını söylüyor.

KAPI KAPI DOLAŞIYORLAR

Amerikan New York Times gazetesine konuşan eyalet sakinleri; televizyon reklamları, kısa mesajlar, internet sitelerindeki pop-up sekmeler, telefon aramalarıyla çevrelendiklerini anlatıyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris’in kampanya çalışanları, kapı kapı dolaşıp oy istiyor; hatta maçlarda stadyum üzerinde uçan gösteri uçakları renkli dumanla havaya aday isimleri yazıyor. Kararını çoktan vermiş büyük bir seçmen kitlesi için bu propaganda yarışı anlam ifade etmese de siyasi uzmanlar, eyaletlerin ücra bölgelerindeki az sayıda seçmenin oyunun, adaylar için hayati önemde olduğunu belirtiyor. Kamala Harris’in, on yıllardır hiçbir başkan adayının gitmediği Georgia’daki Savannah şehrini ziyaret etmesi; Trump’ın başkan yardımcısı adayı JD Vance’in, aynı eyalette sadece 5 bin nüfuslü Lindale’de miting düzenlemesi de buna işaret ediyor.

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REKLAM VE PİYANGO

Başa baş geçeceğine inanılan yarış için hem Trump hem de Harris, seçim propagandası olarak alışılmadık yöntemler de izliyor. Anket sonuçlarına göre genç Amerikan erkeklerinden oy almakta zorlanan Harris, video oyunu ve spor bahis sitelerine reklam vererek kitleyi etkilemeye çalışıyor. NBC News’in haberine göre, bazı reklamlarda Magic Johnson gibi ünlü sporcular ve Ben Stiller gibi Hollywood aktörleri yer alıyor. Trump’ın kampanyası ise seçmenleri “parayla” cezbetmeye çalışıyor. Cumhuriyetçi adaya desteğini açıklayan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, seçmenleri sandığa yönlendirmek için “piyango” düzenliyor. Musk, seçime kadar her gün, kendi kurduğu America PAC grubunun “fikir özgürlüğü ve silahlanma hakkını savunan” dilekçesine imza veren çekişmeli eyalet seçmenlerinden birine, çekilişle 1 milyon dolar vereceğini söylüyor. Ancak seçim hukuku uzmanları, bu yöntemin yasalara uygun olmayabileceğini belirtiyor.