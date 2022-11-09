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Kral III. Charles'a yumurtalı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Kral Charles#Yumurtalı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 16:00

İngiltere'de Kral III. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla'ya yumurtalı saldırı düzenlendi.

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İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğradı.

Kral III. Charlesa yumurtalı saldırı

Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe’ye isabet etmezken, polis tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı ifade edildi.
Kral III. Charlesa yumurtalı saldırı

Görgü tanıklarının ifadesine göre yaka paça gözaltına alınan şahıs, "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi" şeklinde bağırdı. Kralı karşılayan kalabalık ise "Tanrı, Kralı korusun" ve "Yaptığından utan" diye sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi.
Kral III. Charlesa yumurtalı saldırı

Kral Charles ve Camilla ziyaretleri çerçevesinde kentteki York katedralini ziyaret edecek ve Eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in heykelinin açılışını yapacak.

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#İngiltere#Kral Charles#Yumurtalı Saldırı

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