Kovid-19 varyantı JN1 hakkında korkutan iddia! Uzmanlar uyardı: Bağırsaklara bulaşıyor

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Dünya tarihinin en ölümcül salgınlarından biri olan Kovid-19 pandemisi geride kaldı. Ancak virüs hala kendini gösteriyor. Kış mevsiminin gelmesiyle vakalarda artışlar yaşanmaya başladı. Buna karşın hastalığın yeni bir özelliği sağlık çevrelerinde endişeye neden oldu. Üst solunum yollarına ve akciğere yerleşen virüs, solunum yoluyla bulaşıyordu. Ancak yeni varyantın mide ve bağırsaklara da yerleştiği ve boşaltım yolu ile de bulaştığı da düşünülüyor.

KANALİZASYON SULARINDA TESPİT EDİLDİ



ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, kanalizasyon sularını analiz ederek bu bulguya ulaştı. ABD'deki Missouri Üniversitesi'nde moleküler virolog olan Profesör Marc Johnson, DailyMail'e şunları söyledi:



"Avrupa'da atık sulardaki Kovid-19 yoğunluğunda bazı büyük artışlar var. Bunun nedeninin ne olabileceği hakkında ve başka vakalar olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yaptık."

Sadece ABD ve Avrupa'da değil dünyanın farklı köşelerinde de yeni varyantın vakaları görülüyor. Örneğin Avusturya'da atık sudaki Kovid-19 seviyeleri bu yılın temmuz ayında sıfıra yakın seyrediyordu. Ancak şimdi kişi başına düşen hastalık bulaşmış gen seviyesi oldukça yükseldi.

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BAĞIRSAKLARA BULAŞIYOR OLMASI MÜMKÜN



Kovid-19'un yeni varyantı JN1'in aşı bağışıklığı kazandığı veya bağışıklık sistemini aşmak için vücuttaki farklı hücrelere yöneldiği düşünülüyor. Profesör Johnson, Kovid-19'un yeni baskın JN1 varyantının bağırsaklara bulaşmasının mümkün olduğunu söyledi ancak henüz teori için doğrudan bir kanıt bulunmadığını da ekledi.

Kovid-19'un da bağlı bulunduğu ailedeki diğer bazı virüslerin de bağırsakları etkilediğini söyleyen Johnson "Eğer durum tespit edilirse bu çok şaşırtıcı olmaz" dedi. Profesör şöyle dedi:

"Birçok virüs mide-bağırsak sorunlarına neden oluyor. Kedilerde, domuzlarda, yarasalarda olanlar var. Bunlar solunum yolu enfeksiyonu değil, mide-bağırsak enfeksiyonu."

Bu varyant diğer türlere göre hem daha bulaşıcı hem de bağışıklık sisteminden daha fazla kaçma yeteneğine sahip. Ancak dolaşımdaki diğer varyantlardan daha ciddi hasta ettiğine dair hiçbir kanıt yok.

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Avustralyalı virolog Stuart Turville de, JN1 varyantının hücrelere doğru yeni bir yol izlediğine ve bağırsak hücrelerini tercih ettiğine inanıyor. Profesör Johnson da meslektaşı Turville'ın savını hatırlatıp bunun mümkün olabileceğini dile getirerek sözlerini sonlandırıyor.