Komşuda 3 yılda 6’ncı seçim.... Bulgaristan Türkleri koalisyona katılabilir

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Bulgaristan’da dün yapılan genel seçim ve Avrupa Parlamentosu seçimi için Türkiye’de 166 noktaya sandık yerleştirildi. Oy verme hakkına sahip Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre, Bulgaristan’ın eski Başbakan Boyko Borisov’un Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi oyların yüzde 26,2’sini alarak birinci oldu. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi ise oyların yüzde 15,8’ini aldı. Borisov’un potansiyel ortaklarından birinin HÖH olabileceğine işaret ediliyor.

İKİ SEÇİM BİR ARADA

Türkiye’de yaşayan Bulgaristan Türkleri, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve İzmir’de dün oy kullandı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 60 ülkede yapılan iki seçime 20’si parti ve 12’si koalisyon olmak üzere 32 siyasi yapı katıldı. Seçmenler, 50’nci dönem Bulgaristan Parlamentosu için 240 ve bu ülkeyi AP’de temsil edecek 17 milletvekilini seçmek için oy kullandı.

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‘DEMOKRASİYE DESTEK VERİYORUZ’

Bursa’daki Bulgaristan Konsolosluğu’nda oy veren BAL-GÖÇ Derneği Başkanı Emin Balkan, Türkiye’de 250 bin, Bursa’da da 73 bin seçmenin olduğunu belirterek “Bulgaristan artık bir Avrupa Birliği ülkesi. Bulgaristan’ın demokrasisine destek veriyoruz. ‘Bizim sorunlarımızı da çözün, birinci sınıf vatandaş olmak istiyoruz’ diye seslenmek istiyoruz” dedi.

AP’YE 17 MİLLETVEKİLİ GİDECEK

Ulusal Meclis seçimi ile birlikte düzenlenen AP seçiminde de ilk belirlemelere göre, 5 siyasi güç milletvekili yollayacak. Kesin olmayan sonuçlara göre GERB 6, PP-DB 3, Vızrajdane 3, HÖH 3 ve BSP 2 milletvekili gönderebilecek.