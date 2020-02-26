Haber Giriş: 26.02.2020 - 07:00,
Kıyamet ambarı genişliyor
Norveç’te küresel bir felaket durumuna önlem olarak hazırlanan ‘kıyamet ambarı’ dünyanın çeşitli ülkelerinden 60 bin adet tohum örneğini teslim aldı.
Norveç’in gizemli Svalbard Adası’nda kurulan ambar, Kuzey Kutbu’na 1300 kilometre mesafede bulunuyor ve birçok insan tarafından ‘insanlığın son umudu’ olarak tarif ediliyor. Bir dağın içinde korumaya alınan tohumlar için en büyük tehdit ise kutup ayıları. Bölgedeki yüzlerce kutup ayısını ambardan uzak tutmak için özel güvenlik görevlileri çalışıyor.
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