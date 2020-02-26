Kıyamet ambarı genişliyor

Norveç’in gizemli Svalbard Adası’nda kurulan ambar, Kuzey Kutbu’na 1300 kilometre mesafede bulunuyor ve birçok insan tarafından ‘insanlığın son umudu’ olarak tarif ediliyor. Bir dağın içinde korumaya alınan tohumlar için en büyük tehdit ise kutup ayıları. Bölgedeki yüzlerce kutup ayısını ambardan uzak tutmak için özel güvenlik görevlileri çalışıyor.