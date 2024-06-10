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Keskin nişancı soyguncuyu böyle vurdu

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#Abd#Banka Soygunu#Keskin Nişancı
Keskin nişancı soyguncuyu böyle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 14:16

ABD Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) ekibi, Şubay ayında meydana gelen bir banka soygununun görüntülerini paylaştı.

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ABD’nin Florida eyaletinde Şubat ayında meydana gelen banka soygununda Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) ekibinden keskin nişancının, soyguncuyu vurduğu anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde keskin nişancının bilgisayar ekranının arkasından atışı yaptığı görüldü.

Keskin nişancı soyguncuyu böyle vurdu

Florida eyaletinde bir bankayı soyma girişiminde bulunan 36 yaşındaki Sterling Alavache, Şubat ayında üstünde bomba olduğunu belirterek kendisine parayı teslim etmiş olmalarına rağmen iki banka çalışanını rehin almış ve birinin boğazına bıçak dayamıştı.
Keskin nişancı soyguncuyu böyle vurdu

Olay yerine gelen SWAT ekibinden bir keskin nişancı, kurşun bilgisayar ekranının içinden geçecek şekilde soyguncuyu hedef alarak ateş etti. Alavache alnından vurularak ölürken rehineler sağ salim kurtarıldı. Polis, olayın kamera kayıtlarını 8 Haziran’da paylaştı.
Keskin nişancı soyguncuyu böyle vurdu


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#Abd#Banka Soygunu#Keskin Nişancı

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