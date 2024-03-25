Kanadalı öğrencilerden Filistin için açlık grevi

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Üniversite, İsrail’e savaş uçakları satan ABD’li Lockheed Martin ve Fransız savunma şirketi Safran’ın da aralarında bulunduğu şirketlere yatırım yapıyor. Öğrenciler, “öğrenim paralarının savaşa yatırım olarak kullanılmasının” kabul edilemez olduğunu belirterek yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki yatırımlara son verilmesini talep ediyor.

ABD’NİN GAZZE’DEN HABERİ YOK

ABD’de yapılan yeni bir anket, genç nüfus arasında Filistin’e sempati besleyenlerin oranının yaşlılara göre çok daha yüksek olduğunu ortaya koyarken, ABD’lilerin Gazze’de devam eden savaşla ilgili bilgilerinin kısıtlı olduğunu gösterdi. Pew Research’ün düzenlediği ankete katılanların yüzde 48’i, “İsrail tarafında mı yoksa Filistin tarafında mı daha fazla can kaybı olduğu” sorusuna doğru yanıt veremedi. Ankete katılan ABD’li yetişkinlerin yüzde 22’si savaşla ilgili haberleri son derece yakından takip ettiklerini, yüzde 43’ü ise Gazze’yi “az ya da hiç takip etmediklerini” söyledi.