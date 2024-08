Kamala Harris resmen aday!

Haberin Devamı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Chicago kentindeki United Center Spor Salonu’nda düzenlenen Demokrat Parti Kongresi’nin 4. gününde ABD başkan adaylığını resmen kabul etti. Birçok ünlü ismin de sahne aldığı kongrede kürsüye çıkan Harris, alkışlar nedeniyle konuşmasına başlamakta güçlük çekti. İlk olarak eşi Douglass Emhoff ve ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür eden Harris hayatı, kariyeri ve kendisini başkan adaylığına taşıyan sürece değinerek 19 yaşında Hindistan'dan ABD’ye gelen annesi Shyamala Harris'ten ilham aldığını söyledi. "Beni buraya getiren yol hiç şüphesiz beklenmedikti. Ama ben beklenmedik yolculuklara yabancı değilim” diyen Harris, "Annem Shyamala Harris'in de kendi yolculuğu vardı. Onu her gün özlüyorum, özellikle de şimdi. Bu gece bana baktığını ve gülümsediğini biliyorum” ifadelerini kullandı. Mutlu bir çocukluk geçirdiğini anlatan Harris, annesi ve babası tarafından insan hakları, eşitlik ve sivil toplum gibi konulara hassas bir birey olarak yetiştirildiğini vurguladı.



"İNSANLARI KORUMAK İÇİN SAVCI OLDUM"



Babasıyla boşanmalarının ardından kendisini ve kardeşini tek başına büyüten annesinin zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayan Harris, yaşadığı zorlukların politik bakış açısının oluşmasında rol oynadığına dikkat çekti. "Bizi büyüten çoğunlukla annemdi. Bir ev satın almaya gücü yetmeden önce Doğu Körfezi'nde küçük bir daire kiralamıştı” diyen Harris, “Körfezde ya tepelerde ya da düzlüklerde yaşarsınız. Biz düzlüklerde, itfaiyecilerin, hemşirelerin ve inşaat işçilerinin yaşadığı, çimenlerine gururla bakan güzel bir işçi sınıfı mahallesinde yaşadık” diye konuştu. Lisedeyken en iyi arkadaşı olan Wanda'nın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını öğrenmesi üzerine hukuk eğitimi almaya karar verdiğini anlatan Harris, "Savcı olmamın nedenlerinden biri de bu. Wanda gibi insanları korumak için” dedi.



"YENİ BİR YOL ÇİZMEK İÇİN ŞANS VAR"



Konuşmasında birlik mesajları veren Harris, "Bu seçimle birlikte ulusumuz, geçmişin acımasızlığını, kinciliğini ve bölücü savaşlarını geride bırakmak için çok değerli, kısa süreli bir fırsata sahip oldu” ifadelerini kullandı. “Herhangi bir partinin ya da hizbin üyeleri olarak değil, Amerikalılar olarak ileriye doğru yeni bir yol çizmek için bir şans var" diyen Harris, “Bu geceyi izleyenler arasında çeşitli siyasi görüşlere sahip insanlar olduğunu biliyorum. Ve şunu bilmenizi istiyorum. Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum” şeklinde konuştu. ABD halkını en yüksek hedefler etrafında birleştiren bir başkan olacağını ifade eden Harris, “Liderlik eden ve dinleyen, gerçekçi, pratik ve sağduyulu, her zaman Amerikan halkı için savaşan bir başkan olacağım” dedi.



"BAŞKAN ADAYLIĞINI KABUL EDİYORUM"



Konuşması sırasında Demokrat Parti başkan adaylığını kabul ettiğini ilan eden Harris, "Halk adına, parti, ırk, cinsiyet ya da büyükannenizin konuştuğu dil ne olursa olsun her Amerikalı adına, annem ve kendi beklenmedik yolculuğuna çıkmış herkes adına, birlikte büyüdüğüm insanlar gibi Amerikalılar adına, çok çalışan, hayallerinin peşinden koşan ve birbirini kollayan insanlar adına, hikayesi ancak dünyanın en büyük ulusunda yazılabilecek herkes adına, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı adaylığınızı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.



TRUMP'A ELEŞTİRİLER



Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı sert şekilde eleştiren Harris, Trump için “Pek çok açıdan ciddiyetsiz bir adam” dedi. “Ancak, Donald Trump'ı yeniden Beyaz Saray'a oturtmanın sonuçları son derece ciddi olur” uyarısında bulunan Harris, “Sahip olacağı gücü düşünün. Özellikle de ABD Yüksek Mahkemesi'nin cezai kovuşturmadan muaf olacağına hükmetmesinden sonra" şeklinde konuştu.



Trump’a başkanlığı dönemindeki icraatları üzerinden yüklenen Harris, "Geri dönmeyeceğiz. Donald Trump'ın sosyal güvenlik katkılarını kesmeye çalıştığı günlere geri dönmeyeceğiz. Uygun bakım yasasından kurtulmaya çalıştığı, sigorta şirketlerinin anlaşma koşullarını reddedebildiği zamana geri dönmeyeceğiz. Devlet okullarımızı finanse eden Eğitim Bakanlığı’nı ortadan kaldırmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Başkan seçilmesi halinde izleyeceği sosyal ve ekonomik politikalar hakkında ipuçları veren Harris, güçlü bir orta sınıfın Amerika'nın başarısı için her zaman kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. “Bu orta sınıfı inşa etmek başkanlığımın belirleyici hedeflerinden biri olacak” diyen Harris, “Bu benim için kişisel bir mesele. Orta sınıf benim geldiğim yerdir” diye konuştu.



GAZZE MESAJI



Konuşmasında dış politika hedeflerine de değinen Harris, Gazze’deki savaşı durdurmaya çalıştıklarını söyledi. "Gazze'deki savaşla ilgili olarak Başkan Biden ve ben gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü şimdi bir rehine anlaşması ve ateşkes anlaşması yapmanın tam zamanı" diyen Harris, "Açık konuşmama izin verin. İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım” ifadelerini kullandı. İsrail halkının 7 Ekim'de yaşananlarla bir daha karşılaşmaması gerektiğini ifade etti.



Trump’ın daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine atıfta bulunan Harris, "Trump'ı destekleyen Kim Jong Un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim" dedi. Diktatörlerin Trump'ın dalkavukluk ve iltimaslarla kolayca manipüle edilebileceğini bildiğini kaydeden Harris, Trump’ın “otokrat” olmak istediğini ifade etti.



Seçmenlere seslenerek destek isteyen Harris, "Amerikalı dostlarım, ülkemizi tüm kalbimle seviyorum. Gittiğim her yerde, karşılaştığım herkeste ilerlemeye hazır bir ulus görüyorum. Amerika olan bu inanılmaz yolculukta bir sonraki adıma hazır” ifadelerini kullandı. "Ulusumuzu inşa eden korkusuz inanca sımsıkı sarıldığımız bir Amerika görüyorum” diyen Harris,“Bu dünyaya ilham verdi. Burada, bu ülkede her şey mümkündür. Hiçbir şey ulaşılamaz değildir” şeklinde konuştu.