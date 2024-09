Kalp riski kan testinde

Haberin Devamı

New England Journal of Medicine’de yayımlanan yeni bir araştırma, doktorların rutin olarak istediği kan testlerine farklı bir anlam kazandırdı. CRP yani C-Reaktif Protein adı verilen protein miktarı tüm dünyada rutin testlerde aranabilen bir faktör. Araştırmada enfeksiyon seviyesini belirleyen bu proteinin, bir kişinin potansiyel kalp hastası olup olmayacağını 30 yıl önceden tahmin ettiğini ortaya koydu. Doktorlar hastalarında kalp rahatsızlığı olup olmadığını uzun zamandır kolesterol seviyelerine bakarak anlamaya çalışıyor. Burada kötü huylu kolesterol olan LDL (Low-density lipoprotein) değerleri öne çıkıyor. Yeni çalışmalar kan testinde sadece kolesterole odaklanmanın çoğu zaman sinsi risk faktörlerini gözden kaçırmak anlamına geldiğini söylüyor. Kalp hastalığına yakalanma riski taşıyan hastalar hakkında bilgi verebilecek başka biyolojik belirteçlere bakmak da gerekiyor. Boston’daki Brigham and Women’s Hospital Kardiyovasküler Hastalıkları Önleme Merkezi direktörü ve çalışmanın da başyazarı olan Paul Ridker ve ekibi, kötü huylu kolesterolün yanı sıra kandaki “lipoprotein” denen yağa ve “enfeksiyon”a işaret eden CRP’ye bakmanın kalp krizi, inme ve koroner kalp hastalıklarında önemli belirteçler olduğunu söylüyor.

ÜÇ AYRI DEĞER İNCELENİYOR

Araştırmacılar yaş ortalaması 55 olan yaklaşık 30 bin kadının sağlık verilerini analiz etti. Tüm kadınlara çalışmanın başında LDL kolesterol, lipoprotein ve CRP seviyelerinin ölçüldüğü kan testleri yapıldı. LDL seviyesi en yüksek kadınların kalp hastalığına yakalanma riski LDL’si en düşük kadınlara kıyasla yüzde 36 daha yüksekti. Lipoprotein seviyeleri yüksek çıkanlarda risk yüzde 33’ken CRP seviyeleri yüksek olanlarda bu risk yüzde 70’ti. Üç gösterge birlikte incelendiğinde, değerleri en yüksek çıkan kadınların en düşük çıkanlara kıyasla önümüzdeki 30 yıl içinde felç geçirme olasılığı 1.5 kat, koroner kalp hastalığına yakalanma ihtimali ise üç kat artıyordu. Her üç gösterge de ayrı ayrı kalp hastalığı riskini artırıyor ama üçü de farklı biyolojik süreçlerle ilgili. Dolayısıyla uzmanlar bunları bir arada değerlendirmenin kişinin neden risk altında olduğunu ortaya çıkaracağına inanıyor.

40’LI YAŞLARDA TESTLERİ YAPTIRIN

Özellikle menopoz sonrası kadınlarda lipoprotein seviyelerinin yükselebileceğini belirten uzmanlar, üç aşamalı kan testinin tehlikeler kapıyı çalmadan yani 30’lu ve 40’lı yaşlardayken yapılmasını tavsiye ediyor.