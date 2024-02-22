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Kahraman Vesper finalde

Güncelleme Tarihi:

#6 Şubat#Kahramanmaraş Depremler#Arama Kurtarma Köpeği
Kahraman Vesper finalde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 07:00

Geçen yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İngiliz ekibiyle birlikte arama-kurtarma çalışmalarına katılan Vesper adlı köpek, İngiltere’de düzenlenen Kahraman Köpek 2024 Ödülü’nde finale kaldı.

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İNGİLTERE merkezli köpeklerin refahı için çalışan Kennel Kulubü tarafından her yıl düzenlenen Kahraman Köpek Ödülü’nün 2024 yılı finalistleri önceki gün belirlendi. İngiltere Uluslararası Arama-Kurtarma ekibiyle birlikte geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Türkiye’de hayat kurtaran ‘Vesper’ adlı arama-kurtarma köpeği, dört finalistten biri oldu. Ekipte sağlık görevlisi olan Deborah Swann, Vesper için herkesi oy kullanmaya çağırarak “Lütfen Vesper’a oy verin. Onunla iki kez görev yaptım. Türkiye depreminde hayatların kurtarılmasında çok önemli bir rol oynadı” dedi. 4 yaşındaki Belçika çoban köpeği olan Vesper’ın yarıştığı Kahraman Köpek 2024 Ödülü için oy kullanımı, crufts.org.uk web adresinden önceki gün başladı. Oylama 10 Mart’a kadar devam edecek.

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Kahraman Vesper finalde
Vesper 2023’te hem Türkiye hem de Fas’ta meydana gelen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

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#6 Şubat#Kahramanmaraş Depremler#Arama Kurtarma Köpeği

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