Kaan dünyada manşet... Bloomberg 'dönüm noktası'nı yazdı! Yunan basını: Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri

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Kaan, bugün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak, ilk kez havalandı. İlk uçuşu, test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi.

Türkiye, Kaan ile 5'inci nesil muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alacak.

Çok rollü bir milli savaş uçağı olan Kaan, her türlü havadan havaya muharebe ve havadan yere muharebenin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Kaan, üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş ile yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücü ile sağlayacak.

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Tarihi uçuş sonrası pek çok gazete sayfasını Kaan'a ayırdı.

ABD merkezli Bloomberg 'Türkiye'nin Beşinci Nesil Savaş Uçağı Kaan İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi' manşetini attı.

Haberde 'Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu' denildi.,

Askeri teknolojiler üzerine yaptığı analizler ile bilinen Defence Blog 'Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı KAAN'ın prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı' dedi.

Yunan Proto Thema 'Türk analistler, seri üretiminin 10 yıl süreceğini ancak uçağın F-35'ten üstün olduğunu söylüyor' dedi.

Bir başka Yunan yayın organı Ethnos 'Yeni Türk savaş uçağı uçuruldu - Yapay zekayla drone'larla çalışıyor' manşetini attı.

Haberde 'KAAN savaş uçağı Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri' yorumuna yer verildi.

Kaan'ın özelliklerine gemiş yer ayrılan haberde 'KAAN , insansız hava araçları , hava ikaz araçları ile iş birliği yapabilecek , yeni nesil silahlarla ve süpersonik hızda hassas vuruşlarla havadan havaya muharebe gerçekleştirebilecek . Ayrıca yapay zeka ve sinir ağlarının desteğiyle artan savaş gücü sağlayacak' ifadelerine yer verldi.

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Naftemporiki Kaan'ın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne katılmasının planlandığını aktardı.