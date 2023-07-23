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Johnny Depp şoke etti... Otelde baygın bulundu

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#Johnny Depp#Hollywood Vampires#Budapeşte Konseri
Johnny Depp şoke etti... Otelde baygın bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:00

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp’in üyesi olduğu müzik grubu Hollywood Vampires’in 18 Temmuz’da iptal edilen Budapeşte konseri öncesinde otel odasında baygınlık geçirdiği iddia edildi.

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SOSYAL medyada yayılan iddialara göre Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires ile birlikte konser için gittiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Geçmişte de uyuşturucu ve alkol kullandığı bilinen Depp’in aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle bilincini kaybettiği öne sürüldü. Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile sürdürdüğü kanlı bıçaklı boşanma ve ardından iftira davaları sırasında gündemden düşmemişti.

Johnny Depp şoke etti... Otelde baygın bulundu

İstanbul konserine ayağı alçıda gelen Johnny Depp’e nazar boncuğu hediye edilmişti.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Hollywood Vampires’ın 18 Temmuz’daki Budapeşte Spor Arenası’nda gerçekleştirilecek konseri son dakikada iptal edilmişti. Budapeşte’den sonra 20 Temmuz’daki Slovakya konserinin de iptal edildiği açıklanmıştı. Hollywood Vampires, etkinlik mekânının güvenli olmaması nedeniyle konserin iptal edildiğini açıklarken iptalin hastalık, sağlık ya da akşamdan kalmayla ilgisi olmadığını belirtti. John Depp grubu Hollywood Vampires ile birlikte geçen ay İstanbul’da da bir konser verdi. Konserden elde edilen gelir ise, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremden zarar görenlere aktarıldı.

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Johnny Depp şoke etti... Otelde baygın bulundu
Hollywood Vampires grubu 18 Temmuz Budapeşte ve 20 Temmuz Slovakya konserine çıkmadı.

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#Johnny Depp#Hollywood Vampires#Budapeşte Konseri