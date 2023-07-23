Johnny Depp şoke etti... Otelde baygın bulundu

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SOSYAL medyada yayılan iddialara göre Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires ile birlikte konser için gittiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Geçmişte de uyuşturucu ve alkol kullandığı bilinen Depp’in aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle bilincini kaybettiği öne sürüldü. Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile sürdürdüğü kanlı bıçaklı boşanma ve ardından iftira davaları sırasında gündemden düşmemişti.

İstanbul konserine ayağı alçıda gelen Johnny Depp ’e nazar boncuğu hediye edilmişti.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Hollywood Vampires’ın 18 Temmuz’daki Budapeşte Spor Arenası’nda gerçekleştirilecek konseri son dakikada iptal edilmişti. Budapeşte’den sonra 20 Temmuz’daki Slovakya konserinin de iptal edildiği açıklanmıştı. Hollywood Vampires, etkinlik mekânının güvenli olmaması nedeniyle konserin iptal edildiğini açıklarken iptalin hastalık, sağlık ya da akşamdan kalmayla ilgisi olmadığını belirtti. John Depp grubu Hollywood Vampires ile birlikte geçen ay İstanbul’da da bir konser verdi. Konserden elde edilen gelir ise, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremden zarar görenlere aktarıldı.

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