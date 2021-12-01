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İtalya'da spor muhabirini canlı yayında taciz eden saldırgan 3 yıl stadyumdan men edildi

#İtalya#Taciz#Dünya

İtalya'da bir spor muhabirine canlı yayın sırasında cinsel tacizde bulunan futbol taraftarı 3 yıl boyunca stadyumdan men edildi. Hakkında cinsel saldırı soruşturması açılan saldırgan, suçlu bulunursa 12 yıla kadar hapis cezası da alabilir.

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Yerel kanal Toscana TV'de çalışan Greta Beccaglia, geçen hafta sonu oynanan Empoli-Fiorentina maçı sonrası canlı yayında anons yaparken arkadan gelen bir erkeğin saldırısına uğradı. Beccaglia, kendisine elle cinsel tacizde bulunan saldırgana "Pardon, bunu yapamazsın" diye tepki gösterdi. Bu sırada birkaç taraftarın daha muhabirin yanından sürtünerek geçtiği ve ona bir şeyler söylediği görüldü.

'SİNİRLENME' DİYEN SUNUCUYA TEPKİ

Taciz karşısında tepki gösteren Beccaglia'ya, stüdyodaki sunucu Giorgio Micheletti'den de müdahale geldi. Micheletti, saldırgana tepki gösteren Beccaglia'ya "Sinirlenme" dedi.

27 yaşındaki Beccaglia, olay anının görüntülerini sosyal medyada paylaşarak tacizciyi tanıyanların kendisine ulaşmasını istedi. Bu video sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük infial yarattı. Tacizci taraftar kadar, muhabire destek olmak yerine "sinirlenmemesi" yönünde telkinde bulunan sunucu Giorgio Micheletti da tepki çekti.

İtalyada spor muhabirini canlı yayında taciz eden saldırgan 3 yıl stadyumdan men edildi

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Beccaglia'nın şikayeti üzerine güvenlik güçleri tacizde bulunan kişinin kimliğini belirledi. İtalyan basınına göre söz konusu şahıs, 45 yaşında, bir çocuk babası, restoran işletmecisi Andrea Serrani. Serrani, bugünkü gazetelerde yayımlanan demeçlerinde, "Bunu neden yaptım bilmiyorum. Özür diliyorum" dedi.

Serrani, "Evdekiler bana 'Bunu nasıl yaparsın?' dedi, eşim de aynı şeyi söyledi. Benim kötü biri olmadığımı biliyorlar. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bir ömür boyu çalışıp didinip bir hayat kuruyorsunuz ve sonra böyle bir şey için neler oluyor…" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Avukatı da, Serrani'nin iki gecedir uyuyamadığını söyledi.

Ancak Serrani'nin özrü de, bir çocuğu ve işi olduğunu vurgulaması da sempati toplamasını sağlayamadı.

'ÖZÜR YETMEZ, ÖRNEK TEŞKİL ETMESİ İÇİN ADALET LAZIM'

Greta Beccaglia, "Bu gibi durumlarda özür yetmez, örnek teşkil etmesi için adalet lazım" dedi. Beccaglia, kendisinin bu tacizi canlı yayında yaşaması ve geniş bir kitleye ulaşabilmesi nedeniyle "şanslı" olduğunu, her gün tacize uğrayan kadınların benzer şiddet eylemleri karşısında sessizliğe zorlandığını vurguladı.

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İtalya’da canlı yayında kadın muhabire tacizİtalya’da canlı yayında kadın muhabire tacizHaberi görüntüle

Muhabir, olay sırasında kendisini en çok üzen şeylerden birinin de çevredekilerin tacize uğradığını görmesine rağmen kayıtsız kalmaları olduğunu söyledi, "Herkes gördü ama hiç kimse bir şey söylemedi" dedi.

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Beccaglia'ya sosyal medyadan, siyaset ve basın dünyasından destek yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, muhabirle dayanışma mesajlarının yanı sıra tacizciye hitaben "Kendin arandın, sevgili Andrea", "Bulunmasaydı asla özür dilemezdi" gibi yorumlar da yaptı.

Tacizin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle maçlarda bilinçlendirme kampanyasının yapıldığı günlerde yaşanması da ayrıca tepki çekti. "Şiddete kırmızı kart" adlı kampanya kapsamında, geçen hafta sonunda yapılan maçlarda futbolcular sahaya, yüzlerinde kırmızı bir çizgiyle çıkmıştı.

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Kamera görüntüleri ve bilet bilgileri sayesinde kimliği belirlenen saldırgan hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma açıldı. İtalyan basını, Serrani'nin 12 yıla kadar hapisle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Floransa Emniyet Müdürlüğü de bugün aldığı kararla, Fiorentina taraftarı saldırganı, takımın stadyumundan 3 yıl men etti.

Tacize uğrayan muhabir tepki gösterirken "Sinirlenme" diye müdahale eden sunucu Giorgio Micheletti de olayla ilgili inceleme başlatan Toscana Tv kanalı tarafından geçici olarak işten uzaklaştırıldı. Micheletti, bu ifadeyi tacizi önemsemediği için değil, muhabiri sakinleştirmek amacıyla kullandığını söyledi ve özür diledi.

 

 

 

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#İtalya#Taciz#Dünya

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