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İtalya'da sel kabusu: 15 kişi hayatını kaybetti

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#İtalya#Sel#Dünya
İtalyada sel kabusu: 15 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 11:40

Emilia-Romagna, Lombardiya ve Veneto bölgelerinde meydana gelen sel nedeni ile 15 kişi hayatını kaybetti.

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İtalya’nın kuzeyindeki Emilia-Romagna, Lombardiya ve Veneto bölgelerinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, ekiplerin 3 bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü, binlerce müdahale yaptıklarını açıkladı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, Emilia-Romagna bölgesinde 15 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, “16 Mayıs'tan acil durumun sonuna kadar hiç ara vermeden çalışan Ulusal Kolordu'nun hava kuvvetleri tarafından 300'ün üzerinde kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş ve hastaneye kaldırılan 12 kişi, 6 çocuk, hamile bir kadın, kalp rahatsızlığı olan bazı kişiler ve hipotermi geçiren birçok kişi kurtarılmıştır” denildi.

İtalyada sel kabusu: 15 kişi hayatını kaybetti


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#İtalya#Sel#Dünya

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