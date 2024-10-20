İtalya sular altında! Turuncu alarm verildi

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İtalya'da aşırı yağışların etkisiyle çok sayıda bölge sular altında kaldı. Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri'nin taştığı ve pek çok caddenin sular altında kaldığı bildirildi. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, bölge sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de yağıştan etkilenirken, kent merkezindeki Etnea Caddesi sular altında kaldı.

Torino kentinden geçen Po Nehri'nin ise bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği bilgisi paylaşıldı.

Palermo kentinin havalimanında pist ve apronun bir bölümü sular altında kalınca havalimanı inişlere kapatıldı. Havalimanına yapılacak inişlerin başka meydanlara yönlendirildiği belirtildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, yarın için 5 bölgede ‘turuncu’ ile alarm seviyesini en yüksek 2. düzeye çıkardı.