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İtalya sular altında! Turuncu alarm verildi

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#İtalya#Sel#Turuncu Alarm
İtalya sular altında Turuncu alarm verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 10:48

İtalya'da şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle pek çok cadde sular altında kalırken, 5 bölgede sel riski olduğu belirtilerek, ‘turuncu’ alarm verildi. Torino kentinden geçen Po Nehri'nin ise bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği bilgisi paylaşıldı.

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İtalya'da aşırı yağışların etkisiyle çok sayıda bölge sular altında kaldı. Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri'nin taştığı ve pek çok caddenin sular altında kaldığı bildirildi. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, bölge sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de yağıştan etkilenirken, kent merkezindeki Etnea Caddesi sular altında kaldı.

Torino kentinden geçen Po Nehri'nin ise bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği bilgisi paylaşıldı.

Palermo kentinin havalimanında pist ve apronun bir bölümü sular altında kalınca havalimanı inişlere kapatıldı. Havalimanına yapılacak inişlerin başka meydanlara yönlendirildiği belirtildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, yarın için 5 bölgede ‘turuncu’ ile alarm seviyesini en yüksek 2. düzeye çıkardı.

 

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#İtalya#Sel#Turuncu Alarm

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