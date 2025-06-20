İtalya: İsrail’e 7 Ekim sonrası silah satışı olmadı

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Geleneksel olarak İsrail ile yakın ilişkilere sahip İtalya’da da bu konuda sık sık siyasi tartışmalar oldu. Ekim 2023’ten bu yana İtalya’nın İsrail’e silah sağlayıp sağlamadığı özellikle muhalefet tarafından tartışmaya açılsa da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti bu iddiaları reddetti.

İtalya’da bu konudaki siyasi tartışmalarda anayasanın, “saldırı savaşlarını reddeden, İtalya’nın bu tür savaşlara girmesini yasaklayan ve de Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olmadığı ve meşru müdafaa olmadığı sürece çatışan taraflara silah göndermeyi yasaklayan” 11. maddesine atıf yapılıyor. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bu yöndeki sorular üzerine anayasanın ilgili maddesine de atıf yaparak, “7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e silah göndermediklerini” vurguladı.

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Savunma Bakanı Guido Crosetto ise Mart 2024’teki açıklamasında, “7 Ekim’den sonra İsrail’e silah ihracatı için (hükümet tarafından) yeni bir yetki verilmedi. 7 Ekim’den önce yetkilendirilen lisanslar büyük ölçüde kullanıldı. Geri kalan kısımda ise değerlendirmeler vaka bazında yapıldı ancak Gazze Şeridi’ndeki sivil halka karşı kullanım olmadı” dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Ekim 2024’te parlamentoda yaptığı konuşmada, “Gazze’de operasyonların başlamasının ardından hükümet derhal tüm yeni ihracat lisanslarını askıya aldı. 7 Ekim’den sonra, imzalanan anlaşmaların hiçbiri uygulanmadı. İtalya’nın tüm yeni lisanslara yönelik tam bir engelleme kararı aldığını hatırlatmak isterim; bu tutum, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ortaklarımızın uyguladığından çok daha kısıtlayıcıdır, biz her şeyi tamamen durdurduk” bilgisini paylaştı.