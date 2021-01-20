İşte Biden’ın dış politika ekibi

ABD’de bugün yemin ederek görevi devralacak olan yeni başkan Joe Biden’ın dış politika ekibinde Barack Obama döneminden tanıdık isimler yer alıyor. Ancak dünya son dönemde çarpıcı şekilde değişti. Bu değişimde Başkan Donald Trump’ın etkisi de oldu. İşte Biden ekibinin dış politikada öne çıkan aktörleri:

Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Uzun yıllar ABD Dışişleri’nde çalışmış olan Blinken, Türkiye’yi yakından tanıyan, sorunları iyi bilen bir isim. ABD ile ilişkileri geren 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eylül ayında Ankara’yı ve bombalanan TBMM’yi ziyaret etmişti. Dün Senato Dışişleri Komisyonu’nda adaylığının onaylanmasıyla ilgili oturumda konuşan Blinken, Trump’ın ‘Önce Amerika’ doktrininden uluslararası ittifaklara geri dönüş sinyali verdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Washington’da üst düzey görevlerde bulunan Jake Sullivan da Türkiye’yi yakından tanıyan bir ABD yetkilisi. Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Hillary Clinton’ın dış politika alanındaki baş danışmanıydı. 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmanın müzakerelerinde de yer almıştı. Başkan Yardımcılığı döneminde Biden’a da danışmanlık yaptı.





Ortadoğu koordinatörü Brett McGurk: Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede terör örgütü PKK/YPG’ye desteğiyle bilinen Brett McGurk, daha önce Türkiye’nin büyük tepkisini çekmiş bir isim. McGurk’ün dönüşünden Kongre’de de rahatsızlık duyulduğu ifade ediliyor. Suriye’de ABD ve müttefikleri lehine bir başarı elde edemeyen McGurk’ün ABD’nin ayak çektiği bölgeye yıllar sonra yeniden atanmasının yanlış tercih olduğuna dikkat çekiliyor.

Diğer önemli isimler: Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns, bu kez CIA direktörü olarak geri dönüyor. ABD’nin Kuzey Kore ve İran arasındaki müzakereleri denetleyen Wendy Sherman ise Dışişleri Bakan yardımcısı olarak görev alacak.