İsrailli aşırı sağcıdan skandal sözler

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Son olarak İsrail’e bağlı Kudüs’ün Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King, “insan değiller” ifadesiyle nitelendirdiği sivil Filistinlilerin canlı canlı gömülmesini savundu. Aşırı sağcı King, perşembe günü İsrail ordusu tarafından Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da yarı çıplak ve gözleri kapalı şekilde gözaltına alınan Filistinlilerden de “Nazi Müslümanlar” diye bahsetti.

‘BULDOZERLE EZERDİM’

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Filistinlilerin “ortadan kaldırılmasına” yönelik eylemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu. King, paylaşımında “Eğer orada ben olsaydım, D-9 buldozerleriyle bu yüzlerce karıncayı canlı canlı toprağa gömerdim. Bunlar insan değiller, insansı hayvanlar da değiller. Bunlar aşağılık insanlar ve bu şekilde davranılmayı hak ediyorlar” ifadelerini kullandı. King, Filistinlilerin Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ta İsrailoğullarının daimi düşmanı olarak geçen “Amalek” ulusuna benzeterek “Amalek’in kalıntılarını silin” dedi. Tepki alan paylaşım bir süre platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

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Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan 4 askeriyle, Hamas’ın 7 Ekim’de sınırdaki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 1 askerinin dün hayatını kaybettiğini açıkladı.