İsrail’in Şifa baskınından kaçış

Haberin Devamı

İsrail ordusu, gece yarısı onbinlerce yerinden edilmiş Filistinlinin de sığındığı Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’ne dördüncü kez baskın düzenledi. Askerler, hastanenin avlusunda konuşlandırılırken, İsrail güçleri hastanenin özel ameliyathane binasını bombaladı. Operasyon sırasında öldürülen ve yaralanan Filistinlilerin olduğu bilgisi aktarılırken Gazze Sağlık Bakanlığı, operasyon sırasında 20’nin üzerinde Filistinlinin öldüğünü, pencerelere yaklaşanların hedef alındığı bilgisini paylaşırken tüm uluslararası kuruluşlara ‘hastanedeki sivil ve sağlık personellerine yönelik katliamı durdurması’ çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Hastane kompleksinde 30 bin kişi yaşıyor.

HAMAS KOMUTANINA SUİKAST

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, İsrail askerleri ile iç istihbarat birimi Şin-Bet güçlerinin hastane içinde Hamas’a müdahale ettiğini savundu. İsrailli yetkililer baskında bir askerin öldüğünü duyururken Hamas İç Güvenlik Operasyon Başkanı Faik El Mabhouh başta olmak üzere birçok Hamaslının etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

‘Hamas’a operasyon’ dediler siviller arada kaldı

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in, Gazze’nin kuzeyine insani yardımın koordinasyonundan sorumlu Yarbay Faik El-Mabhouh’u öldürerek kaos çıkarmaya çalıştığını belirtti. Suikastla, halka yardımların güvenli şekilde ulaşmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

MUHABİRE GÖZALTI

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi ve civarındaki siviller için tahliye emri yayınlarken Filistinlilerin 33 km uzaklıktaki Mawasi bölgesine gitmesini talep etti. Güneydeki Mawasi bölgesi, daha önce birçok defa İsrail bombalarının hedefi olmuş, saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetmişti. İsrailli askerler de hastane çevresinden yayın yapan TV kanallarının araçlarına zarar verirken Al Jazeera muhabiri İsmail el-Ghoul’u gözaltına aldı.