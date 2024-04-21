İsrail’e dost ülke kalkanı: ABD’nin yeni Ortadoğu planı ne

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13 Nisan gecesi İran, 150’den fazla kamikaze İHA, 100’den fazla balistik füze ve düzinelerce seyir füzesi ile İsrail’e tarihte daha önce eşi benzeri görülmemiş bir misilleme saldırısı yaptığında Tel Aviv’in savunması sadece ABD’de değildi.

MCGURK’UN AÇIKLAMALARI

İsrail’i korumak için küçük bir koalisyonu bir araya getiren Joe Biden yönetimi, Birleşik Krallık’ın yanı sıra Ürdün ve Suudi Arabistan’ın da desteğini toplamayı başarmıştı. Beyaz Saray Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk, cuma günü Amerikalı Yahudi cemaatine konuşurken, tarihçilerin son iki haftaya dönüp baktığında bu krizin yönetilmesinden yeni bir Ortadoğu güvenlik mimarisinin çıktığını göreceklerini iddia etti.

OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR

Bazıları tarafından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütüne verilen desteğin ve kurulmak istenen terör devletinin ana aktörlerinden biri olarak gösterilen McGurk, İsrail için bir araya getirilen savunmanın olağanüstü olduğunu düşünüyor. “Bunu, (bölgede) oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olarak görüyoruz” diyen ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu çarı, yeni bir döneme işaret ediyor ve İsrail’in bu krizden çok daha güçlenerek çıktığını savunuyor.

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SUUDİ-İSRAİL NORMALLEŞMESİ

Geçen yıldan bu yana Washington, İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir “mega anlaşma” üzerine çalışıyor. ABD Başkanı Biden’ın 7 Ekim’den sonra birkaç kez dile getirdiği bu tarihi normalleşme anlaşması için McGurk, “birkaç ay içinde sonuçlandırılabilir” diyor.

İsrail’i diplomatik olarak tanıması karşılığında Suudi Arabistan’a yeni silah anlaşmaları, sivil nükleer programlar ve bağımsız bir Filistin devleti için çözüm süreci önerildiği belirtiliyor. Başkan Biden, 7 Ekim’den günler sonra yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e saldırısının bu normalleşmeyi baltalamak için yaptığını düşündüğünü söylemişti: “Hamas’ın İsrail’e karşı harekete geçmesinin nedenlerinden biri, benim Suudilerle masaya oturacağımı bilmeleriydi.”

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İRAN’A KARŞI ORTAK CEPHE

Biden yönetimi, bu mega anlaşmanın sadece bölgesel istikrarı desteklemekle kalmayıp aynı zamanda İsrail’in bölgede rahata kavuşması ile birlikte İran’ın artan etkisine karşı bir denge unsuru olarak görev göreceğini umuyor. 13 Nisan’da Ürdün ve Suudi Arabistan’ın desteği ile İsrail’in İran’a karşı savunulması, gelecekte ortaya çıkacak Ortadoğu dengesinin bir fragmanı olarak görülüyor.

ABD’DEN İSRAİL’E 1 MİLYAR DOLAR DAHA

Amerikan medyasına konuşan ABD’li yetkililer, Biden yönetiminin İsrail’e tank mühimmatı, askeri araçlar ve havan mermileri de dahil olmak üzere 1 milyar dolardan fazla yeni silah anlaşması yapmayı değerlendirdiğini söyledi. Bu anlaşma, şu an Kongre’de İsrail için onay bekleyen 26.3 milyar dolarlık devasa yardımdan ayrı olarak değerlendiriliyor.