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İsrail’de kritik seçim bugün

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#Binyamin Netanyahu#İsrail#Yair Lapid
İsrail’de kritik seçim bugün
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

İsrail’de halk bugün son 3.5 yılda 5’inci kez sandığa gitmeye hazırlanıyor.

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Geçen yılki seçimlerde, dönemin başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 12 yıllık iktidarı sona ererken, Netanyahu bu kez sağ blok partilerle geri dönme hesapları yapıyor. Mevcut Başbakan Yair Lapid liderliğindeki karşıt blok ise bunu engellemeyi istiyor.

‘SEÇMEN KAYITSIZ’

Seçim barajının yüzde 3.25 olduğu ülkede, yaklaşık 6,3 milyon seçmen 120 sandalyeli meclise (Knesset) girecek partileri belirleyecek. Anketlere göre, meclise 12’ye kadar partinin girmesi bekleniyor. Yüzde 8’lik kararsız seçmenin tercihi meclisteki 10 sandalyenin kaderini belirleyecek. Ancak seçmenin sık tekrar eden seçimlere artık kayıtsız olduğu da belirtiliyor. Seçimin Netanyahu cephesi ile karşı cephe olmak üzere iki blok arasında geçmesi bekleniyor. Netahyahu cephesinde sağ eğilimli Likud, Dini Siyonizm, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri bulunuyor. “Değişim Koalisyonu” olarak isimlendirilen liberal eğilimli ‘karşı cephedeyse’, Yeni Umut, İsrail Evimiz, Yamina, Gelecek Var, Mavi Beyaz, İşçi, Meretz partileri ile Birleşik Arap Listesi yer alıyor. Anketlere göre, Netanyahu blokunun 59 ya da 60 sandalye kazanması, karşıt blokun ise 56 veya 57 milletvekili çıkarması bekleniyor.

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#Binyamin Netanyahu#İsrail#Yair Lapid

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