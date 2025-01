İsrail'de Hamas istifası! Batı Şeria'da baskın: 7 ölü 35 yaralı... WSJ: Hamas ile işbirliği yapılmalı

Haberin Devamı

İsrail ile Hamas'ın ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ardından 3 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli mahkum evine döndü.

Yaşanan tarihi gelişmenin ardından Hamas, 25 Ocak Cumartesi günü ikinci grup Filistinli tutukluya karşılık 4 İsrailli kadının serbest bırakılacağını açıkladı.

Hamas, Cumartesi günü ayrıca ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçileceğini açıklarken İsrail ordusunun en üst düzey yetkilisi Herzi Halevi'den istifa kararı geldi.

İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunu İsrail Savunma Kuvvetleri'nin engelleyemediği gerekçesiyle 6 Mart'ta istifa edeceğini duyurdu.

İstifa edeceğini duyuran Halevi, "7 Ekim sabahı IDF, benim komutam altında İsrail vatandaşlarını koruma misyonunda başarısız oldu. İsrail, ağır ve acı verici bir bedel ödedi. Can kayıpları, rehineler ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaralananlar oldu. Güvenlik güçleri, IDF askerleri ve komutanları ile sivillerin de aralarında bulunduğu birçok kişinin cesurca eylemleri bu büyük felaketi önlemeye yetmedi. Bu korkunç başarısızlığın sorumluluğu her gün, her saat benimle birlikte kalacak ve hayatımın geri kalanında da benimle olacak" ifadelerini kullandı.

7 Ekim'e ilişkin başlatılan soruşturmaya değinen Halevi, "Bu soruşturmalar kapsamlı, gerçeklere dayalı ve derinlemesine olup şu anda son aşamalarındadır. 7 Ekim'de IDF'nin başarısızlığındaki sorumluluğumun bilinciyle IDF'nin olağanüstü başarılara imza attığı ve İsrail'in caydırıcılığı ile gücünü yeniden sağladığı bir zamanda görev süremin 6 Mart 2025'te sona ermesini talep ediyorum. Bu karar çok önceden alındı. Şimdi IDF tüm muharebe alanlarında üstünlüğü ele geçirmişken ve rehinelerin iadesine ilişkin anlaşma devam ederken zamanı geldi" dedi.

Halevi, konuşmasını “IDF'nin komutasını kaliteli ve eksiksiz bir şekilde yerime geçecek kişiye devredeceğim” sözleriyle sonlandırdı.

Halevi'nin yanı sıra IDF güney birlikleri şefi Yaron Finkelman, ordudan emeklilik ile ayrıldığını açıkladı.

NETANYAHU'YA İSTİFA ÇAĞRILARI PEŞ PEŞE GELDİ

İsrail'deki muhalefet partilerinin başkanları Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'yi örnek alarak istifa etmesi çağrısında bulundu.

Muhalef lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herzi Halevi'yi selamlıyorum. Şimdi Başbakan ve felaket hükümetinin tamamı sorumluluğu üstlensin ve istifa etsin" dedi.

Bir başka muhalif isim Avigdor Liberman, "Genelkurmay Başkanı'nın istifasının ardından, Başbakan ve kabinenin diğer üyelerini sorumluluk almaya ve Halevi'yi evlerine kadar takip etmeye çağırıyorum” paylaşımı yaptı.

Demokrat milletvekili Yair Golan, "Teşekkürler Herzi. Netanyahu, şimdi sıra sende” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA SALDIRI

İsrail Gazze Şeridi'nde ateşkes devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria'ya "Demir Duvar Operasyonu" adıyla saldırı başlattı.

Cenin şehrindeki saldırılara çok sayıda asker, özel kuvvet ve istihbarat personelinin katıldığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 35 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıyı "Batı Şeria'daki Hamas ve diğer grupların sorun çıkarmasını engellemek için yapıldı" sözleriyle savundu.

İsrail ordusunun Cenin'deki saldırılarının ardından Hamas, Batı Şeria'da tam "seferberlik" çağrısı yaptı.

NETANYAHU'DAN İRAN VURGUSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet ve İsrail polisi, bugün Cenin'de terörizmi ortadan kaldırmak için kapsamlı ve önemli bir askeri operasyon başlattı. Bu, Yahudiye ve Samiriye'de (Batı Şeria) belirlediğimiz hedefe ulaşma yolunda bir başka adımdır. İran ekseninin etki alanını genişlettiği her yerde (Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, Yahudiye ve Samiriye'de) sistematik ve kararlı bir şekilde hareket ediyoruz, çabalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"HAMAS İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI"

ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Gazze'deki kontrolün yeniden Hamas'ın eline geçtiğini söyledi.

WSJ'de yer alan haberde, "ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail askerlerinin geri çekilmesinin ardından Hamas, Gazze şeridi'ndeki kontrolü sağlamak için binlerce askerini sokaklara çıkarmaya başladı" denildi.

Uluslararası Topluluklar Örgütü'nün Orta Doğu direktörü olan Gershon Baskin sözlerini aktaran WSJ, Baskin'in "Hamas'ın sahaya inmesi, İsrail hükümetine ve ordusuna atılmış bir tokattır" sözlerini aktardı.

Önümüzdeki günlerde Gazze'deki yeninden inşa çalışmalarının başlayacağını belirten WSJ, İsrail hükümetine "Hamas ile işbirliği yapılmalı" tavsiyesinde bulundu.

WSJ ayrıca, İsrail tarafından öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine kardeşi Muhammed Sinwar'ın geçtiğini iddia etti.