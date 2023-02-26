İsrail ve Filistin, Ürdün’de bir araya gelecek

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İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon son günlerde yeniden yükselirken, Ramazan ayı öncesi İsrail ve Filistin’den yetkililerin bölgedeki tansiyonu düşürmek için bugün Ürdün’de bir araya geleceği ifade edildi. Ürdün’ün Kızıldeniz kıyısında yer alan Akabe kentinde yapılacak olan bir günlük toplantıya İsrail ve Filistin’den üst düzey güvenlik şefleri, önemli bölgesel partilerin temsilcileri ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’un katılacağı belirtildi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan yetkililer, görüşmelerin İsrail ile Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarında sükuneti yeniden tesis etmek ve iki taraf arasındaki güveni yeniden inşa etmek için Ürdün'ün ABD ve bölgesel ortağı Mısır ile artan diplomatik ilişkilerinin bir parçası olduğunu ifade ettiler.

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İsminin açıklanmasını istemeyen Ürdünlü yetkili ise, "Yıllardır böyle bir görüşme olmamıştı. Onları bir araya getirmek büyük bir başarı" dedi.

Filistin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, heyetin toplantıda İsrail'i Batı Şeria'daki işgalini sona erdirmeye çağıracağı ve başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli bir barış anlaşmasını gündeme getireceği belirtildi.

Gazze'yi kontrol eden Hamas’ın üst düzey yetkilisi Basim Naeem yaptığı açıklamada, "Bu şüpheli toplantıya katılmaktan geri çekildiğinizi duyurmalı ve işgale elinizdeki tüm yollarla karşı koymalısınız" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bu yıl İsrail güçleri tarafından en az 62 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.