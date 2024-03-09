İsrail savaşı fırsat bildi: Batı Şeria’da sinsi gasp

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İSRAİL, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürürken Batı Şeria’da da yasadışı, yol ve “karakol” olarak adlandırılan tek hanelik yerleşim yerlerinin yapımlarını hızlandırıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, İsrailli aktivist Dror Etkes ile birlikte hazırladığı, uydu görüntüleriyle desteklenen haberde, İsrailli yasadışı yerleşimcilerin Batı Şeria’nın çeşitli noktalarında karakol ve yollar inşa ettiği, bunların zaman zaman İsrail hükümetinin parasını verdiği silahlı korumalar eşliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Haberde, Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim’ten bu yana beş kaçak yerleşim yeri ile 15 yasadışı yol inşa ettiği kaydedildi.

7 EKİM’LE HIZLANDI

2002’den bu yana Batı Şeria’daki kaçak bir şekilde inşa edilen karakol ve yolları araştıran İsrailli aktivist Etkes, 7 Ekim’de başlayan savaşın, İsrail tarafından açıkça desteklenen illegal yapılaşma için de dönüm noktası olarak nitelendirdi. Yeni inşa edilen yolların, kaçak yerleşim yerlerini ve tarım alanlarını birbirine bağladığını, bunun, Filistinlilere karşı ‘coğrafi hâkimiyet’ kurma politikasının bir ürünü olduğunu öne süren İsrailli aktivist, daha önce mahkemenin durdurduğu birçok inşaatın, 7 Ekim sonrası tamamlandığını belirtti.

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YOLLA SINIR ÇEKİYORLAR

Batı Şeria’daki Salfit şehrinin güneyindeki 1800 nüfuslu Farkha kasabasının Belediye Başkanı Mustafa Hammad, savaşın başlamasının ardından buldozerlerin köyün çevresinde yeni bir yol inşasına başladığını söyledi. Normalde, yasal süreçlerden dolayı bölgede yol yapımının yıllar aldığını belirten Hammad, kasabanın çevresindeki yolun birkaç günde neredeyse tamamlandığını dile getirdi. Haberde, söz konusu yolun, birkaç kilometre uzaklıkta bulunan, bölgenin en geniş yerleşim yerlerinden Ariel’e bağlanarak kasabadaki insanların zeytin bahçeleri ve su kaynakları ile olan bağlantısını koparacağı belirtildi. İsrailli aktvist yolun aynı zamanda Filistinlilerin yaklaşmaması gereken bir sınır vazifesi gördüğünün altını çizdi. Haberde, yapılan itirazların, İsrail mahkemeleri tarafından ‘olağanüstü hal’ sebebiyle geri çevrildiği de bildirildi.

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Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimcilerin Itzamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich gibi aşırıcıların İsrail siyasetinde üst düzey pozisyonlara gelmesiyle daha da saldırganlaştığı belirtiliyor. Ben Gvir ve Smotrich geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir konferansta Gazze’de İsrail yerleşim birimleri kurulması çağrısı yapmışlardı.