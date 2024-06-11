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İsrail protestoları satışları düşürdü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Starbucks#İsrail
İsrail protestoları satışları düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 07:00

ABD’li kahve zinciri Starbucks ekonomik olarak en zor dönemlerinden birini geçiriyor.

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Çalışanlarının haklarını aramak için sendikalaşması ve kahve fiyatlarına yapılan zammın ardından duraksama yaşayan şirket, 8 aydır devam eden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar sonrası İsrail’e karşı boykotun sembolü haline geldi. Starbucks yılbaşından bu yana dünya çapındaki satışlarında yüzde 1.8 düşüş kaydetti. Şirketin en büyük pazarı ABD’de de satışlar yüzde 3 azaldı. Bu rakam, koronavirüs salgını ve 2008’deki mali krizden bu yana şirkette yaşanan en büyük düşüş olarak gösterildi. Fast food restoran zinciri McDonald’s ve Coca Cola gibi dev markaların boykottan etkilendiği ve satışlarının düştüğü açıklanmıştı.

 

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#ABD#Starbucks#İsrail

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