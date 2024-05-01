İsrail polisi bıçakla saldıran Türk turisti vurdu

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İşgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Herod Kapısı’nda yaşanan olayda ölen Türk’ün kimliği Hasan Saklanan olarak açıklandı. Yaralı polisin hastaneye kaldırıldığı, durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

ÜRDÜN’DEN GİRİŞ YAPTI

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Şanlıurfa doğumlu 34 yaşındaki Saklanan, İsrail’e Ürdün’deki Allenby Köprüsü üzerinden 29 Nisan’da giriş yaptı. 5 Mayıs’a kadar geçerli turist vizesi verilen Saklanan’ın olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında bir otelde kaldığı belirtildi. Olayın yerel saatle 12.30’da gerçekleştiğini belirten İsrail polisi, Saklanan’ın bıçaklanan memur ve bölgedeki başka bir polisin ateş açması sonucu öldürüldüğünü açıkladı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Saklanan’ın iki polis memurunun arkasında yürüdüğü, ardından polislerden birine arkadan saldırmaya çalıştığı görülüyor. İsrail polisi daha sonra Saklanan’a ateş açarak öldürüyor.

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ŞİDDET ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da şiddet olayları giderek artıyor. Özellikle Kudüs’te Filistinliler İsrail güvenlik güçlerine yönelik sık sık benzer saldırılar düzenlese de bu tip olaylar yabancı ülkelerin vatandaşları tarafından nadiren gerçekleştiriliyor.