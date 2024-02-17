İsrail hastanede dehşet saçtı

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İsrail ordusunun Hamas üyelerinin barındığı ve İsrailli rehinelerin tutulduğu iddiasıyla operasyon düzenlediği Nasır Hastanesi’nde dehşet yaşanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hastanede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyururken, İsrail ordusu ise hastaneye gerçekleştirilen operasyonun sürdüğünü ve 20 Hamaslının yakalandığını açıkladı.

5 HASTA ÖLDÜ

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra, hastanede yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin çalışmadığını, elektrik kesintisi sonucu da oksijen cihazlarının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın yaşamını yitirdiğini kaydetti. İsrail askerlerinin hastanenin doğumhanesini de bastığını kaydeden el Kudra, iki kadının yiyecek, su ve ısınma olmadan doğum yaptığını aktardı. El Kudra ayrıca kuvözdeki 6 bebeğin hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi.

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HASTALAR ATEŞ ALTINDA

İsrail’in hastanedeki baskın anına ilişkin sosyal medyada yayılan videolarda, hastanedeki sağlık görevlileri ve hastaların yaşadığı dehşet anları görülüyor. Bir videoda duman ve tozla dolan bir koridorda sağlık personelinin hastalara müdahale etmeye çalıştığı yansırken, bir başka videoda hastaların ve sağlık personelinin silah sesleri arasında kaldığı ve İsrail kuvvetlerinin girişini engellemek için insanların kapının önüne mobilya ve diğer eşyaları yerleştirdiği görülüyor.

EN AZ 20 GÖZALTI

Öte yandan İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada Nasır Hastanesi’ne düzenlenen operasyonun sürdüğünü ve 7 Ekim saldırılarında yer alan en az 20 Hamas üyesinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini duyurdu. Ordu sözcülerinden Hagari de daha önceki bir açıklamasında 7 Ekim saldırılarında İsrailli bir rehineyi Gazze’ye götüren ambulansı kullanan şoförün de ellerinde olduğunu söylemişti. Hagari, hastane yerleşkesinde rehine olduğu istihbaratının, yakalanan ve sorgulanan Hamas üyelerinden alındığını savundu. İsrail, Han Yunus’taki hastanede rehinelerin olduğu yönünde istihbarat olduğunu duyururken, Hamas bu iddiayı “yalan” olarak nitelendirerek reddetti.