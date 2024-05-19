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İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri vurmaya devam ediyor: 20 ölü

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#İsrail#Gazze#Dünya
İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri vurmaya devam ediyor: 20 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 13:39

İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sivillerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda 20 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail, tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü bombardıman da bir kez daha sivilleri hedef aldı.

Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sivillerin sığındığı bir eve düzenlenen hava saldırısında en az 20 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, saldırının yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştiğini söyledi.

El Aksa Şehitleri Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Hassan ailesine ait eve gerçekleştirilen hava saldırısının ardından çok sayıda yaralının olduğu aktarıldı.

İsrail’in gece boyunca güneydeki Refah kentinin bazı bölgelerini de hava saldırıları ve topçu ateşiyle vurduğu öğrenildi.

İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda bu ay başlattığı operasyondan bu yana 300 evi yerle bir etti.

Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, “İsrail, Cibaliye’deki Tel el-Zaatar bölgesinde bulunan el-Avda Hastanesi’ne doğru top atışı yapıyor.

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Kamal Adwan Hastanesi ise İsrail’in tehditleri ve hedefleri sonucu hizmet dışı kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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#İsrail#Gazze#Dünya

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