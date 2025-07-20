İsrail askerleri insani yardım almaya çalışan Filistinlilere ateş açtı: 51 kişi katledildi

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Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.

Saldırılarda 51 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Hastane kaynakları, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelerin aynı anda onlarca yaralıyı kabul etmek zorunda kaldığını aktardı.

İsrail'in 22 aydan beri sürdürdüğü bombardıman ve abluka nedeniyle hastanelerde malzeme bulmakta büyük zorluk çekildiğini vurgulayan kaynaklar, Gazze Şeridi'nde hizmet vermeye gayret eden hastanelerdeki durumun "felaket" boyutunda olduğunun altını çizdi.

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SON 24 SAATTE 130 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 58 bin 895’e çıktı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 130 ölü ve 495 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 58 bin 895'e, yaralı sayısının da 140 bin 980'e çıktığı aktarıldı. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 8 bin 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 bin 939 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından sözde insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 922 kişinin öldürüldüğü, 5 bin 861 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

'GAZZE TOPLU ÖLÜMLERİN EŞİĞİNDE'

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail’in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle, bölgenin "toplu bir ölümün eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

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Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki insani durumun "ciddi ve acil" olduğu vurgulanarak, "İşgalin, 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatması sonucu Gazze, kitlesel ölümlerle karşı karşıya" denildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım, gıda, ilaç, bebek maması ve yakıt girişini sistematik biçimde engellediği, bunun da temel ihtiyaçların tükenmesine yol açtığı kaydedildi. Gazze'nin, 1,1 milyonu çocuk olmak üzere 2,4 milyon insanın maruz kaldığı "soykırım, katliam ve yaygın açlık nedeniyle benzeri görülmemiş bir insani felakete doğru sürüklendiği" vurgulandı.

"Dünya, Gazze’nin açlık ve soykırımla yok edilmesini hiçbir şey yapmadan izliyor" ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin topraklarının bu bölgesinin "modern tarihin en büyük kitlesel katliamıyla" karşı karşıya olduğu vurgulandı.