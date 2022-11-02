İsrail, 4 yılda 5’inci kez seçime gitti

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İsrail’de halk, son 3.5 yıl içinde 5’inci defa dün erken genel seçimler için sandık başına gitti. 6 milyon 788 bin seçmenin, ülke genelinde kurulan 12 bin 393 sandıkta oy kullanma işlemleri sabah 07:00’den 22:00’ye kadar sürdü. Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.

KATILIM REKOR KIRDI

Tarafların, katılımın düşük olacağı öngörülen seçim için oy seferberliği çağrısında bulunmaları sonuç verdi. Katılım, yüzde 66.3’le 1999’dan bu yana en yüksek orana ulaştı. Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu liderliğindeki sağ blok, 120 sandalyeli İsrail meclisine (Knesset) 62 ila 64 milletvekili sokmayı başardı. Netanyahu liderliğini yaptığı Likud partisi 30 sandalyeyle seçimlerden birinci çıkarken, anketlere göre, geçici hükümete başbakanlık yapan Yair Lapid’in bloğu Knesset’te 54 ila 55 sandalye kazandı.

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NETANYAHU NE YAPACAK

Resmi olmayan sonuçlara göre, 2021’deki seçimlerde Knesset’te 7 sandalye kazanan Netanyahu’nun ortaklarından ultra ortodoks ve aşırı sağcı Dini Siyonizm partisi, 14 sandalye kazanarak büyük sıçrama yaptı. Netanyahu cephesinin diğer partileri Şas 10, Birleşik Tevrak Yahudiliği ise 7 sandalye sahibi oldu.

12 yıllık başbakanlık süresiyle ülkede en uzun süre yönetimde kalan ve iktidarı sırasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 73 yaşındaki Netanyahu’nun iktidara geri dönmesi, normalleşme sürecine giren İsrail-Türkiye ilişkilerini de etkileyebilir.

İSTİKRARSIZLIK SÜREBİLİR

İsrail’de seçimlere rağmen istikrarsızlık sürebilir. Bugün açıklanması beklenen resmi sonuçlarla küçük partilerin mecliste elde edileceği sandalyeler hükümetin belirlenmesinde de etkili olacak. 2021’deki seçimlerin ardından liberallerden Araplara kadar farklı siyasi görüşleri temsil eden 8 partinin oluşturduğu koalisyonda çıkan anlaşmazlıklar sonucu erken seçim kararı alınmıştı.