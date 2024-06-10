İsrail 4 rehine için 274 Filistinliyi katletti: Filistinli kılığında geldiler

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Hamas’ın rehin tuttuğu 4 kişiyi kurtarmak için Gazze’ye yönelik en kanlı operasyonlardan birini düzenleyen İsrail ordusu, Nuseyrat mülteci kampını cehenneme çevirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen Filistinlilerin sayısının 274’e ulaştığını, 400’den fazla kişinin de yaralı olduğunu açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise ellerindeki bilgilere dayanarak öldürülenlerin sayısının “100’den az olması gerektiğini” söyledi.

EVSİZ FİLİSTİNLİ GİBİ

Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü’nde güvenlik ve askeri çalışmalar profesörü olan Omar Ashour, İsrail ordusunun operasyonda kullandığı taktiği Katar merkezli televizyon kanalı El Cezire’ye anlattı. Operasyondan bir gün önce İsrail’in Gazze’ye ilave tugaylar gönderdiğini belirten Aşur, bu askerlerin Hamas savaşçılarını Nuseyrat’tan uzaklaştırarak şaşırtmak için Deyr el-Balah ve Bureyj’in doğusunda “ağır operasyonlar” başlattığını söyledi. El Cezire’ye konuşan görgü tanıkları, saldırı öncesinde İsrailli askerlerin “yerinden olmuş Filistinliler gibi eşya yüklü kamyonla geldiğini” söylediler. Bir görgü tanığı “Bir özel kuvvet birimi gördüm. Aracın içinde yerinden edilmiş insanlara aitmiş gibi görünmesi için mobilyalar vardı. Aniden iki merdiven çıkardılar ve tamamen silahlı bir şekilde evimize girdiler. Küçük oğlum korku içinde ağlıyor, karım çığlık atıyordu” diyerek dehşeti anlattı.

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10 DAKİKADA 150 BOMBA

İsrail ordusu, özel kuvvetlerin evlerden rehineleri kurtardığı sırada kampı yoğun hava bombardımanına tuttu. Filistinliler, operasyon sırasında 10 dakikada neredeyse 150 bombanın düştüğünü söyledi. CNN International’a konuşan bir görgü tanığı, “Daha önce hiç tanık olmadığımız bir şeydi. Sokaklarda parçalanmış çocuk cesetleri vardı, Nuseyrat’ı yok ettiler, yeryüzündeki cehennem gibiydi” ifadesini kullandı.

HASTANELER KAN GÖLÜ

Hava saldırılarından sonra sokaklar molozlarla doldu; Gazze sağlık bakanlığı ambulansların ilerleyemediği bölgede pek çok yaralıya müdahale edilemediğini bildirdi. Doktorlar, yaralıların götürüldüğü El Aksa Hastanesi’ndeki manzarayı “tam bir kan gölü” olarak tanımladı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ise El Aksa ve Nasır hastanelerinin “tıka basa dolu olduğunu” belirtti.

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ABD’NİN ‘KUDÜS EKİBİ’ YARDIM ETTİ

-İsrail’in 4 rehineyi kurtarma operasyonuna müttefiki ABD yardım etti. Amerikan Washington Post gazetesine konuşan kaynaklar, ABD’nin, İsrail’e “havadan görüntülerle istihbarat yardımı” sağladığını söyledi. Ekim ayından beri Kudüs’teki büyükelçilik bünyesinde görev yapan Amerikan ekibi, İsrail’e operasyon konusunda “teknolojik danışmanlık” verdi.

CENTCOM İDDİALARI REDDETTİ

ABD, Gazze Şeridi sahiline insani yardım sevkıyatı için kurduğu geçici iskelenin kullanılmadığına dair açıklama yaptı Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada “İnsani yardım iskele tesisi, teçhizatı, personeli ve varlıkları dahil olmak üzere Gazze’de rehineleri kurtarma operasyonunda kullanılmamıştır. Tesisin güneyindeki bir alan İsrailliler tarafından rehineleri güvenli bir şekilde İsrail’e geri götürmek için kullanıldı” dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da operasyonla ilgili İsrail’i tebrik eden bir açıklama yaptı.

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İSRAİL’DE HÜKÜMET DAĞILIYOR

SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ GANTZ İSTİFA ETTİ

-İsrailli Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurdu. Gantz, düzenlediği basın toplantısında, “Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum” dedi. Öte yandan Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği duyuruldu.

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NETANYAHU’YA TEPKİ YAĞIYOR

İYİ GÜNDE VAR KÖTÜ GÜNDE YOK

-Netanyahu’nun, ordunun operasyonuyla kurtarılan rehinelerle poz vermesine tepki yağdı. Hayatını kaybeden İsraillilerin yakınları, Netanyahu’yu “kötü günlerinde ortada görünmemekle” suçladı. Muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu’nun 7 Ekim’de öldürülenlerin aileleriyle görüşmemesi nedeniyle eleştirerek “Başbakan iseniz, hem başarıların hem de başarısızlıkların başbakanısınız. İşler yolunda gitmediğinde ortadan kaybolmak utanç verici” dedi. Oğlu 7 Ekim’de ölen eski bakanlardan Izhar Shay da “Başbakanın arama zahmetine girmediği yaslı ebeveynlerden biriyim. Ahlaklı ve şerefli bir başbakan teselliye gelirdi” açıklamasında bulundu.

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HAMAS MEYDAN OKUDU

-Hamas, İsrail’in Gazze’deki 4 esiri canlı olarak kurtardığını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bunun Tel Aviv’in stratejik başarısızlığını değiştirmeyeceğini belirtti. Elinde halen İsrailli esirler bulunduğunu vurgulayan grup, “Direnişimiz, Cibaliya Mülteci Kampı’nda olduğu üzere esir sayısını artırma kapasitesine sahip” ifadeleriyle İsrail’e meydan okudu.

FİDAN, HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Katar’da, Hamas lideri İsmail Haniye ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan’ın Doha’da Haniye ile görüştüğü belirtildi. KİK toplantısında üye ülkelerle gelişen ilişkilerin yanı sıra Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler de ele alındı.