İspanya Kralı VI. Felipe korona virüse yakalandı

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Hafif semptomları bulunan VI. Felipe'nin 7 gün karantinada kalacağı aktarıldı. 54 yaşındaki Kral VI. Felipe'nin katılmayı planlandığı tüm görüşmelerinin iptal edildiği, çalışmalarını ikametinden sürdüreceği kaydedildi. Kraliçe Letizia ve çiftin küçük kızı Prenses Sofia'nin ise semptom göstermediği ve faaliyetlerine normal şekilde devam edeceği belirtildi.



Kral VI. Felipe, Covid-19 aşısının ilk dozunu Mayıs 2021'de yaptırmıştı.

MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR



İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı karar doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında 24 Aralık 2021'den beri uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğu, yarın (10 Şubat) kaldırılıyor. Toplam 10 milyon 439 bin 302 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede 94 bin 931 kişi hayatını kaybetti. 48 milyon nüfuslu İspanya'da halkın yüzde 81'i Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.