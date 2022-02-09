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İspanya Kralı VI. Felipe korona virüse yakalandı

#İspanya#Kral Felipe#Koronavirüs
İspanya Kralı VI. Felipe korona virüse yakalandı

İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kralı VI. Felipe'nin korona virüse yakalandığı duyuruldu.

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Hafif semptomları bulunan VI. Felipe'nin 7 gün karantinada kalacağı aktarıldı. 54 yaşındaki Kral VI. Felipe'nin katılmayı planlandığı tüm görüşmelerinin iptal edildiği, çalışmalarını ikametinden sürdüreceği kaydedildi. Kraliçe Letizia ve çiftin küçük kızı Prenses Sofia'nin ise semptom göstermediği ve faaliyetlerine normal şekilde devam edeceği belirtildi.

Kral VI. Felipe, Covid-19 aşısının ilk dozunu Mayıs 2021'de yaptırmıştı.

MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı karar doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında 24 Aralık 2021'den beri uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğu, yarın (10 Şubat) kaldırılıyor. Toplam 10 milyon 439 bin 302 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede 94 bin 931 kişi hayatını kaybetti. 48 milyon nüfuslu İspanya'da halkın yüzde 81'i Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

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#İspanya#Kral Felipe#Koronavirüs

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