İngiltere’ye ‘ilk renkli’ başbakan

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İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın geçen hafta istifa etmesinin ardından, hem Muhafazakâr Parti’nin hem de ülkenin yeni lideri Rishi Sunak oldu. Boris Johnson hükümetinde Hazine Bakanı olarak görev yapan Sunak, temmuz ayında Johnson’ın istifası sonrası yapılan seçimde, Liz Truss ile finale kalmış ve Truss’tan sonra en yüksek oyu alan aday olmuştu.

KARŞISINA RAKİP ÇIKMADI

Ancak Sunak, bu kez parti içinde oylama yapılmadan doğrudan başbakan oldu. Bunun nedeni ise Sunak’a karşı bir rakip çıkmamasıydı. Başbakanlığa yeniden aday olacağı belirtilen Boris Johnson önceki gün yarıştan çekildiğini açıklarken, Sunak’a rakip olacağı belirtilen Penny Mordaunt adaylık için gereken 100 partilinin desteğini almayı başaramadı. Böylece Rishi Sunak’a başbakanlık yolu açılmış oldu.

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BİRLİK ÇAĞRISI

Sunak’ın bugün Kral 3’üncü Charles ile görüşerek hükümeti kurma görevini alması ve resmen göreve başlaması bekleniyor. İngiltere’nin yeni başbakanı olarak ilk açıklamasını dün yapan Sunak,”Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım” dedi. Konuşmasında selefi Liz Truss’a da teşekkür eden Sunak, “Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var ” diye konuştu.

İLKLERE İMZA ATACAK

Rishi Sunak, Kral 3’üncü Charles’ın kendisine hükümeti kurma görevini vermesinin ardından resmen göreve başlayacak. Sunak, İngiltere’de birçok ilki de gerçekleştiriyor. Ülkenin modern tarihindeki en genç başbakan olacak olan Sunak, aynı zamanda ülkenin ilk beyaz olmayan ve Hint kökenli lideri de olacak. Bu nedenle ‘İngiltere’nin ilk renkli başbakanı’ diye anılıyor.

EKONOMİ POLİTİKASI ETKİLİ OLDU

Eski Hazine Bakanı Rishi Sunak’ın, “Birleşik Krallık harika bir ülke ancak derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ekonomimizi düzeltmek, partimizi birleştirmek ve ülkemiz için hizmet etmek istiyorum” yönündeki sözleri seçilmesinde etkili oldu. Zira 45 gün süreyle ‘İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı’ Liz Truss, vergi indirimi politikalarının Sterlin’e değer kaybı yaşatması nedeniyle istifa etmişti. Sunak ise dış borcu arttırarak vergileri azaltma politikasının Truss’ın sonunu getireceğini önceden tahmin etmişti. Yani ekonomi ve maliye bilgisi, Rishi Sunak’ı partinin gözünde devleştirdi.

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‘EŞİ KRAL’DAN DAHA ZENGİN’

* Rishi Sunak’ın soyu Hindistan’dan Afrika’ya, oradan da İngiltere’ye uzanan Hintli göçmenlere dayanıyor. Anne Usha Sunak Kenya’da, baba Yashvir Sunak ise Tanzanya’da dünyaya geldi.

* İngiltere’ye göç eden eczacı annesi ve doktor babası bu ülkede tanışarak evlendi. Rishi, 12 Mayıs 1980 tarihinde İngiltere’de doğdu.

okul arkadaşı

* Oxford’a bağlı Lincoln College’da felsefe, siyaset bilimi ve ekonomi eğitimi gören Sunak, yüksek lisansını ise Fullbright bursuyla Amerika’nın Stanford Üniversitesi’nde yaptı. 2001-04 yılları arasında Goldman Sachs’ta çalıştı. Siyasi kariyerine ise 2015’te Muhafazakâr Parti’de başladı.

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* 2009’da Stanford’da tanıştığı teknoloji devi Infoysy’un kurucusu Hintli milyarder Naraya Murthy’nin kızı Akshata ile evlendi. Kendisi gibi Hint kökenli olan Akshata ile iki kızları var.

* Eşiyle 730 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin 222’nci en zengin kişisi olan Sunak, lüks markalara merakıyla biliniyor.

* Akshata Murthy’nin kişisel serveti 430 milyon sterlin. Daily Mail’e göre kişisel mal varlığı ile Kral’dan daha zengin.

* Murthy, eşinin Hazine bakanı olduğu dönemde “kendi vatanında ikamet etmeyen kişi” istisnasıyla İngiltere’de vergi ödememesi gündem olmuştu.

* Star Wars (Yıldız Savaşları) hayranı olan Rishi Sunak, 2016’da bir grup öğrenciyle yaptığı sohbette, çocukken ‘Jedi Şövalyesi’ olmak istediğini söylemişti.