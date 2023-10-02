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İngiltere'den flaş koronavirüs açıklaması: Bizi şaşırtmaya devam edecek

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#Koronavirüs#İngiltere#Dünya
İngiltereden flaş koronavirüs açıklaması: Bizi şaşırtmaya devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 09:30

İngiltere hükümetinin yardımcı sağlık danışmanı Dr. Thomas Waite, Covid'in "şaşırtmaya devam edeceğini" söyledi.

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Waite, Covid'in halen mevsimsel bir davranış sergilemediğini ve diğer kış hastalıklarına göre daha öngörülemez bir seyir izlediğini belirtti.

Dr. Waite, İngiltere'de aşı sırası gelenlerin ücretsiz grip aşısı ya da Covid aşısını olması çağrısını yaptı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'deki Covid vakaları, haftalık olarak yüzde 14 artışla yaz aylarının en yüksek artış oranına erişmişti.

Ancak uzmanlar bu artışın, henüz sonbahar aylarında beklenen mevsimsel dalganın başladığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Hükümetin verilerine göre İngiltere'de geçen yıl grip aşısı sayesinde yaklaşık 25 bin kişinin hastaneye başvurmasının önüne geçildi.

Öte yandan veriler, gribin geçen kış 14 bin fazladan ölüme neden olduğunu da ortaya koyuyor. Covid ise ülkede geçen kış boyunca on binin üzerinde ek ölüme neden oldu.

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Salgın hastalıklarda, ek ya da fazladan ölüm kavramı, normal koşullar altında beklenen düzeyden daha fazla gerçekleşen ölümleri tanımlıyor. Bunun hesaplaması da geçmiş yılların ölüm ortalamalarına ve yıllık beklenen artışlara bakılarak yapılıyor.

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#Koronavirüs#İngiltere#Dünya

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