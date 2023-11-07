İngiltere’de 72 yıl sonra ilk kral konuşması! Dikkat çeken “Orta Doğu” vurgusu

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İngiltere’de 72 yıl sonra ilk Kral konuşması yapıldı. İngiltere Kralı III. Charles, yeni yasama yılı açılış töreni kapsamında Lordlar Kamarası’nda Başbakan Rishi Sunak tarafından hazırlanan hükümet programını okudu.



Konuşmasına annesi Kraliçe Elizabeth’i anarak başlayan Kral III.Charles, “Sevgili annem, merhum Kraliçe'nin bu ülkeye bıraktığı hizmet ve bağlılık mirasının bilincinde olarak 70 yıldan fazla bir sonra ilk Kral konuşmasını yapıyorum” ifadelerini kullandı.



Kral III. Charles, “Hükümetim her açıdan gelecek nesillerin çıkarları doğrultusunda uzun vadeli kararlar almaya çalışacak. Hükümetim bu uzun vadeli kararları alarak bu ülkeyi değiştirecek ve daha iyi bir gelecek inşa edecek. Bakanlarımın odak noktası, ekonomik büyümenin artırılması olacak. Hükümetim enflasyonu düşürmek, ailelerin yaşam giderlerini hafifletmek, işletmelerin yeni iş ve yatırımları finanse etmesine yardımcı olmak için çalışmaya devam edecek” şeklindeki konuştu.



Kral Charles İngiliz hükümetinin Ukrayna'yı desteklemek, NATO'yu güçlendirmek, en acil güvenlik sorunlarına çözüm bulmak, Gazze'ye insani yardımın kolaylaştırılması ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın desteklenmesi için uluslararası ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışacağını vurguladı.

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PROTESTO EDİLDİ



Kral III. Charles konuşmasının ardından Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'ndan oluşan İngiliz parlamentosunun bulunduğu Westminster Sarayı’ndan ayrıldı. Kral Charles’ın geçişi sırasında Parlamento Meydanı yakınında bir grup, "Benim Kralım Değil" yazılı pankart taşıyarak slogan attı.



Öte yandan, İngiltere’de son Kral konuşması, 1951'de Charles'ın büyükbabası George VI tarafından yapılmıştı.