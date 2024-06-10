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İngiliz hastanelerine siber saldırı! Acil kan bağışı çağrısı

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#İngiltere#Nhs#Kan Bağışı
İngiliz hastanelerine siber saldırı Acil kan bağışı çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 10:37

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Londra'daki birçok hastaneyi etkileyen siber saldırı sonrasında, özellikle 0 grubu başta olmak üzere tüm kan grupları için acil bağış çağrısında bulundu.

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NHS, 4 Haziran’da Londra’daki birçok hastaneyi etkileyen siber saldırı ile ilgili olarak, “Etkilenen bölgelerdeki patoloji hizmetleri, kapasiteleri azaltılmış olsa da en acil vakalara öncelik verilmektedir. Ne yazık ki, Güney Doğu Londra'daki sağlık hizmetlerinde acil olmayan kan tahlillerinin neredeyse tamamı ertelenirken, (kan) nakilleri de dahil olmak üzere bazı acil olmayan ameliyat ve prosedürler ertelenmeye devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Saldırının kan bağışında eşleştirme prosedürünü etkilediği ve hasta kayıtlarının bulunduğu ana sunuculara bağlanılamadığı ifade edildi. NHS, saldırılardan dolayı dün yeni bir açıklama yaparak 0 grubu başta olmak üzere kan bağışı çağrısı yaptı.

ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Açıklamada, özellikle 0 kan grubu bağışçılarına ihtiyaç olduğu belirtilerek, “Londra bölgesinde yaşayan 0 Tipi bağışçı mısınız? Şu anda normalden daha düşük 0 grubu kan stoklarımız var ve Londra'da kan vermek için randevu almak için acil 0 Negatif ve 0 Pozitif donörlere ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı

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#İngiltere#Nhs#Kan Bağışı

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