İngiliz basını Türkiye'nin 'cazibesini' yazdı: Fransa'yı geride bırakacak! 2024’ü Türkiye yılı ilan ettiler

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İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Türkiye’yi sayfasına taşıdı.

'Neden bu yıl Türkiye'de tatil yılı?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Bu yıl Avrupa'nın en popüler ikinci destinasyonu olmaya hazırlanan ülkeyi ziyaret etmek için bundan daha iyi bir zaman olamaz'

Terry Richardson imzalı haberde Türkiye’nin turizm alanındaki ivmesine dikkat çekildi.

'FRANSA'YI GERİDE BIRAKACAK'

'Son zamanlarda yayınlanan rakamlar, Türkiye'nin geçen yıl 50 milyondan biraz az ziyaretçi aldığını gösteriyor' diyen Telegraph yazının devamında şu ifadelere yer verdi;

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'Dünya Seyahat Pazarı, dünyanın giderek daha çekici hale gelen bu köşesinin, 2024'te İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke olan Fransa'yı bile geride bırakacak.'

'TÜRKİYE'NİN CAZİBESİNİ ANLAMAK ÇOK KOLAY'

Türkiye'nin turistler arasında popülaritesinin arttığına dikkat çeken Telegraph bunu anlanın çok kolay olduğunu belirtti.

Yazıda 'Türkiye'nin popülaritesinin neden arttığını anlamak çok kolay. Eğlence dolu aile plaj tatillerinden dinlendirici gulet yolculuklarına kadar her şey için ideal olan 6 bin kilometreden fazla güneşli Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Truva gibi çok sayıda büyüleyici Unesco Dünya Mirası Alanı'na da ev sahipliği yapıyor. Efes ve Göbekli Tepe'nin yanı sıra sayısız diğer etkileyici antik alanlar da Türkiye'de bulunuyor' denildi.

'TÜRK İNSANI DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER HAKLARINDAN BİRİ'

Türk insanını 'Avrupa ve Orta Doğu'nun ve dünyanın en misafirperver halklarından biri' olarak nitelendiren Telegraph şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye'nin cazibesi, dünyanın gerçekten harika şehirlerinden biri olan, kıtalara yayılmış mega şehir İstanbul'u, karayla çevrili Kapadokya'nın tuhaf ve baştan çıkarıcı doğa harikalarını, bölgenin en iyi lezzetlerini birleştiren ünlü bir mutfağı göz önüne alındığında daha da belirgin hale geliyor.'

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'Bu yılın Türkiye yılı olacağı kesin gibi görünüyor. Seyahatinizi planlamak için bundan daha iyi bir zaman olamayacağını söylemeye gerek yok' diyen Telegraph, İngiliz turistlerin bu yılki rotasının burası olduğunu yazdı.