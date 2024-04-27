İngiliz bakandan Ruanda gafı

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BBC’de düzenlenen bir TV programında izleyicilerden biri İngiliz bakana, Ruanda’nın komşusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile arasındaki düşük yoğunluklu savaşı hatırlatarak Kongo’dan İngiltere’ye gelen sığınmacıların da Ruanda’ya gönderilip gönderilemeyeceğini sordu. Soruyu anlamakta zorlanan Philp, izleyiciye dönerek “Ruanda, Kongo’dan farklı bir ülke, değil mi?” diyerek yanıt verdi. İngiliz bakanın yanıtı izleyicilerin gülmesine yol açarken programdaki diğer konuklar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ruanda planı geçtiğimiz günlerde Kral 3’üncü Charles tarafından da imzalanmıştı.