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İngiliz bakandan Ruanda gafı

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#İngiltere#Ruanda#Chris Philp
İngiliz bakandan Ruanda gafı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 07:00

İngiltere’de ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaparak sığınma talep eden kişilerin Ruanda’ya gönderilmesini öngören tasarının kabul edildiği bir dönemde Polis Bakanı Chris Philp büyük bir gafa imza attı.

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BBC’de düzenlenen bir TV programında izleyicilerden biri İngiliz bakana, Ruanda’nın komşusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile arasındaki düşük yoğunluklu savaşı hatırlatarak Kongo’dan İngiltere’ye gelen sığınmacıların da Ruanda’ya gönderilip gönderilemeyeceğini sordu. Soruyu anlamakta zorlanan Philp, izleyiciye dönerek “Ruanda, Kongo’dan farklı bir ülke, değil mi?” diyerek yanıt verdi. İngiliz bakanın yanıtı izleyicilerin gülmesine yol açarken programdaki diğer konuklar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ruanda planı geçtiğimiz günlerde Kral 3’üncü Charles tarafından da imzalanmıştı.

 

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#İngiltere#Ruanda#Chris Philp

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