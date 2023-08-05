Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han'a 3 yıl hapis cezası

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Lahor’daki evinde gözaltına alınan Han'ın özel bir uçakla İslamabad'a götürüldüğü bildiriliyor.

Eski başbakan hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunuyordu.

İslamabad’daki bir mahkeme, Han’a makamı gereği verilen hediyelerden elde ettiği satış gelirini bildirmediğine hükmetti.

500 BİN DOLARLIK HEDİYE

Aralarında pahalı saatlerin de olduğu hediyelerin toplam bedelinin 500 bin dolar civarında olduğu iddia ediliyor.

Pakistan hükümetinin açıklamasına göre, bu hediyelerden en pahalısı 300 bin dolar değerinde Rolex marka bir saatti.

İmran Han hakkındaki suçlamayı reddediyor ve saatleri satın aldığını savunuyor, temyize gideceğini söylüyor.

Söz konusu hukuki süreçle ilgili soruşarı yanıtlayan Pakistan Enformasyon Bakanı, Han'a yapılan gözaltının seçimlerle ilgisi olmadığını savundu.

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Pakistan'daki genel seçimlerin normal takvime göre en geç Ekim ayına kadar yapılması gerekiyor.

Kararın açıklandığı mahkeme binası önünde ise aralarında bazı savcıların da olduğu belirtilen kişiler “İmran Han bir hırsız” diye bağırdı.:

MAYIS AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Han 2018 yılında başbakanlık görevine gelmiş ancak geçen sene yapılan bir güven oylaması sonucu görevden alınmıştı.

Han Mayıs ayında da duruşmaya gelmediği için gözaltına alınmış ancak sonrasında Yüksek Mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

Han hakkında, görevden alındığı Nisan 2022’den bu yana 100’den soruşturma dosyası ortaya koyuldu.

Eski başbakan ve taraftarları bu davaların siyasi amaçla hazırlandığını savunuyor.

Han, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle iş birliği yapıp, siyasi kariyerini bitirmeye çalıştığını iddia ediyor.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri olan 70 yaşındaki Han, siyasete atılmadan önce dünyaca ünlü bir kriket yıldızıydı.