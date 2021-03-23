İdlib yine gerildi

2011 yılından bu yana süren Suriye iç savaşında kritik konumda bulunan İdlib, son günlerde Şam yönetimi ve müttefiki Rusya’nın saldırılarına hedef oluyor. Türkiye, Rusya ve İran’ın oluşturduğu Astana Üçlüsü’ne göre çatışmasızlık bölgesi olarak tanımlanan, 5 Mart 2020’de de Ankara ve Moskova’nın güvenli koridor oluşturduğu İdlib’de artan gerilim yeni bir endişe kaynağı oldu.

SINIRA YAKIN BÖLGE

Son olarak hafta sonu muhaliflere ait bir hastane, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Babu’l Hava sınır kapısı bölgesindeki lojistik merkezler ile M4 karayolu üzerindeki Keferşileye köyü ve eğitim kampları hedef oldu. El Eterip’teki hastanede 6 sivil öldü, 14 sağlıkçı yaralandı. Öte yandan, muhaliflerin uçak gözlemevine göre, Akdeniz’den atılan bir balistik füze de İdlib’in Türkiye sınırına yaklaşık 3 km uzaklıktaki Kâh köyünde muhaliflerin Suriye Milli Ordusu (SMO) karargâhı yakınlarına düştü. İdlib vilayetindeki Sarmada şehrinde bulunan bir benzin istasyonu da vuruldu. Reuters’a konuşan SMO sözcüsü Binbaşı Youssef Hamoud, Rusya’nın İdlib’deki muhalif güçleri istikrarsızlaştırmaya çalıştığını, ancak bu saldırıların İdlib’e yönelik kapsamlı bir taarruz sinyali olmadığını belirtti. Hamoud, “Rus hava saldırıları sürüyor. Balistik füzeler de sivillerin yaşadığı yerleri vurdu. Kaos ve karmaşa ekmeye çalışıyorlar” dedi.

ATEŞKES TEHLİKEDE

Esad rejiminin 2021 yılı sonuna kadar Suriye’de yeni başkanlık seçimleri organize ederek yasal yönetim statüsünü perçinlemek için İdlib bölgesinin Şam kontrolüne geçmesi Esad açısından önem taşıyor. İdlib’in rejim kontrolüne geçmesi ise Türkiye güvenliğinin yeni bir tehditle karşı karşıya kalması ve milyonlarca yeni mültecinin gelişi anlamına gelebilir. Suriyeli muhalifler, Rusya’nın devreye girmesiyle artan rejim saldırıları üzerine İdlib’e çekilmek zorunda kalmıştı. İdlib’de son ateşkes, 27 Şubat 2020’de Rus uçaklarının saldırısında 33 Türk askerinin şehit olması sonrası sağlanmıştı. Ancak İdlib’e yönelik artan saldırılar bu ateşkesin de bozulmak üzere olduğuna işaret ediyor.



ABD’DEN ESAD VE RUSYA’YA KINAMA

ABD, İdlib’de sivillere yönelik saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD, Esad rejiminin ve Rusya’nın Halep’in batısı ve İdlib’de sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle kınamaktadır” denildi. Türkiye sınırındaki Babu’l Hava sınır kapısı civarına yönelik saldırıya dikkat çekilen açıklamada, kapının 2.4 milyon Suriyeliye düzenli insani yardım ulaştırılmasındaki önemi vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ülke çapında ateşkes çağrısı yapıldı. (Nerdun HACIOĞLU)

RUSYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

İDLİB ve Fırat Kalkanı Bölgesinde ağırlıklı olarak Rus güçlerinin sivil yerleşimleri hedef alması nedeniyle Türkiye, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi ile askeri yetkililerine duyulan kaygı ve endişelerini iletti.



Edinilen bilgiye göre, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, son dönemde artan saldırılar nedeniyle bölgede oluşan güvenlik endişesinden duyulan hassasiyet dile getirildi. Saldırıların sivillerin bulunduğu bölgelerde yoğunlaştığı, bunun da çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen alanlarda istikrar ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Ayrıca Rusya’nın denetimindeki Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG unsurlarının saldırılarının da bu görüşmede gündeme geldiği öğrenildi. Saldırıların sürmesi halinde en sert şekilde karşılık verileceği uyarısı yapıldı. Askerler tarafından da benzer kaygılar Rus askeri yetkililere iletildi. (Uğur ERGAN/ANKARA)

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