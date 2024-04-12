×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

IDF, TRT Arabi'yi hedef aldı... Ömer Çelik'ten ilk tepki: Lanetliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#IDF#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 14:27

Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in saldırısını kınadı.

Haberin Devamı

Gazze'ye aylardır bomba yağdıran İsrail bir kez daha gazetecileri hedef aldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.

Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ: BASININ HEDEF ALINMASINI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz" mesajını paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#IDF#Dünya

BAKMADAN GEÇME!