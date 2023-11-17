Hürriyet Pentagon'a İsrail'e giden silahları sordu... ‘Toplam değerini bilmiyoruz’

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31 Ekim’de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, İsrail’e giden askeri yardımın toplam değerini bilmediğini ancak hesaplamak için çalıştıklarını söylerken; salı günü Hürriyet, Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh’e bu soruyu hatırlattı.

‘FARKLI MEKANİZMA’

Sözcü Singh, “Şu anda dolar miktarı açısından sunabileceğim yeni bir bilgi yok. Ukrayna’ya sağladığımız yardımdan çok farklı mekanizmalarla İsrail’e yardım sağlıyoruz. Yani Ukrayna’ya Başkanlık yetkisi ve Ukrayna Güvenlik İnisiyatifi aracılığıyla yolladık. İsrail’e esas olarak Yabancı Ülkelere Askeri Satış, Yabancı Ülkelere Askeri Finansman ve İsrail’in özel ticari şirketlerle yaptığı doğrudan sözleşmeler yoluyla gönderiliyor” yanıtını verdi.

TOP MERMİLERİ

Öte yandan Bloomberg’ün Pentagon’dan aldığı belgeye göre ABD, son zamanlarda sessiz sedasız sevkiyatların sayısını arttırdı. Listeye göre 36 bin adet 30 mm top mühimmatı, 57 bin adet 155 mm yüksek patlayıcı top mermisi, 1800 adet M141 sığınak delici mühimmat, 3 bin M141 el tipi sığınak delici bomba ve 400 tane 120 mm havan topu gibi malzemeler İsrail ordusuna yapılan sevkıyatlar arasında bulunuyor.