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Dünya
Haber Giriş: 12.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hey taksi! Havalimanına

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Hey taksi! Havalimanına
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ABD’li havayolu şirketi United Airlines, havalimanlarına yolcuları ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı hedefliyor.

Hava taksileri California merkezli Archer şirketinden almayı planlandıklarını belirten United Airlines yetkilileri, bu satın almanın 1 milyar dolar değerinde olacağını açıkladı. Şirket, havayolu endüstrisinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla 5 yıl içinde 200 uçan taksi alma planının, otoyollarda yoğun trafiğe maruz kalan yolcuları havalimanına ulaştırmak için hazırlandığını kaydetti.

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