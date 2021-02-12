Hey taksi! Havalimanına
ABD’li havayolu şirketi United Airlines, havalimanlarına yolcuları ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı hedefliyor.
Hava taksileri California merkezli Archer şirketinden almayı planlandıklarını belirten United Airlines yetkilileri, bu satın almanın 1 milyar dolar değerinde olacağını açıkladı. Şirket, havayolu endüstrisinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla 5 yıl içinde 200 uçan taksi alma planının, otoyollarda yoğun trafiğe maruz kalan yolcuları havalimanına ulaştırmak için hazırlandığını kaydetti.
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