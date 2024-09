Herkesin birbirini tanıdığı sakin kasaba, korkunç bir cinayetle sarsılmıştı... 35 yılın ardından şok gelişme! 'Bizim babamız hastalanıp hastanede ölmedi'

Haberin Devamı

ABD'nin Missouri eyaletinin Bonne Terre şehrinde yaşayan Jimmie Wade Martin, 13 Ekim 1989 gecesi arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evinin yakınlarındaki bara gitti. O sırada aile üyeleri Martin'i son kez gördüklerinden habersizdi.

Bir zamanlar kurşun madenleriyle ünlü olan Bonne Terre, Missouri'nin başkenti St. Louis'in yaklaşık 95 kilometre güneyinde küçük bir kasabaydı. Oldukça sakin bir yer olan 6.000 nüfuslu kasabada sadece bir adet trafik ışığı bulunuyordu. Herkes birbirini tanıyor ve yakın ilişkiler sürdürüyordu.

29 yaşındaki Martin'in kanlar içindeki cansız bedeni, ertesi sabah gün ağarırken yakınlardaki bir sokakta bulundu. O dönemde yetkililerin yaptığı açıklamada, Martin'in sokağa taşan bir bar kavgası sırasında kafasına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Martin'in ikiz kızları Angela ve Andrea, babalarını kaybettiklerinde henüz 11 yaşındaydı. O gece evlerinin bahçesine park ettikleri karavanda kamp yapan kardeşlere babaları ertesi gün bir garaj satışına gitme sözü vermişti.

Kızlar haftalar boyunca pembe bisikletlerine binip gazete satıcılarını dolaşarak babalarının başına gelenlere dair haberleri kovaladı. Bonne Terre'de pek sık cinayet işlenmediğinden olay manşetlere taşınmıştı.

İlerleyen günlerde Martin'in ölümüyle alakalı olarak bir kişi yakalandı ancak duruşma öncesi suçlamalar düşürülünce adam serbest bırakıldı. Önce aylar sonra yıllar geçti ama başka bir tutuklama olmadı. Bazı görgü tanıkları öldü, bazıları kasabadan taşındı. Sonuçta dava soğudu ve rafa kalktı.

"SİZ 11 YAŞINDAYKEN 29 ÇOK BÜYÜK GİBİ GELİYOR"

Bu süreçte kız kardeşler hep aynı şeyi merak ediyordu: Kasabanın en popüler mekânlarından birinin yakınında çok sayıda tanığın gözleri önünde işlenen bir suçun failinin adalet önüne çıkarılması, neden bu kadar zaman alıyor olabilirdi?

İkizler 2007 yılında 29 yaşlarına girdiklerinde, babalarının kaybına daha farklı bir gözle bakmaya başladılar.

CNN International'a konuşan Andrea Lynn, "29 yaşına gelince, babamın ne kadar genç öldüğünü idrak ettik. Çünkü siz 11 yaşındayken 29 çok büyük gibi geliyor. Sonra 29 yaşınıza giriyorsunuz ve 'Aman Tanrım, ne kadar da gençmiş' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Lynn ve ikizi Angela Williams, dosyanın yeniden açılması için yerel makamlara başvuruda bulundu ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine otopsi dosyasını, polisin ve adli tabibin raporlarını "Jimmie'nin Kutsal Kitabı" adını verdikleri bir klasörde toplayan kardeşler kapı kapı dolaşıp bilgisi olan kasaba sakinlerinden ifade vermeleri için ricacı olmaya başladı.

Williams, "Raporda bir isim gördüysek, bir isim duyduysak ya da o gece yaşanmış bir olayla ilgili bir dedikodu işittiysek o kişinin evine gidiyor ve 'Lütfen bizimle konuşur musunuz?' diyorduk" dedi.

35 YILIN ARDINDAN BİR ŞÜPHELİ BULUNDU

2020 yılı sonlarında ikizler ve kuzenleri Shawn Lee Martin ile Chris Hulsey, topladıkları bilgileri kullanarak "Small Town Forgotten" (Unutulmuş Küçük Kasaba) isimli bir podcast'e başladı. Birkaç ay sonra St. Francois Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, dosyanın yeniden açıldığı duyuruldu. Nihayet geçtiğimiz günlerde polis, bir kişinin göz altına alındığını duyurdu. 69 yaşındaki Wesley Paul Marler isimli şüpheli birinci dereceden darp ile suçlandı.

Marler şu an 500.000 dolar kefalet karşılığında hapiste. Avukatı Christopher Hartmann, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Olayın üzerinden 35 yıl geçtiği için benzersiz bir durumla karşı karşıyayız. Olayın görgü tanıklarının birçoğu hayatını kaybetti. Hafızaları 35 yıl önceki kadar keskin ve güvenilir değil. Toplanan tüm fiziksel deliller de 35 yıldır bir depoda bekliyor. Biz tüm deliller sunulduğunda ve gözden geçirildiğinde, Marler'ın bu suçlamadan beraat edeceğine ve masumiyetinin açığa çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Ancak ikizler, tüm delillerin o gece Martin'in bulunduğu barda olan Marler'a işaret ettiğini belirtti. Bonne Terre sakinleriyle konuşan Lynn ve Williams, Marler'ın babalarını karısıyla ilişkisi olmakla itham ettiğini öğrendi. Nitekim o dönemde Martin ve eşi de sıkıntılı zamanlar geçiriyor ve ayrı yaşıyordu.

"LÜTFEN HERHANGİ BİR ŞEY BİLİYORSANIZ BİZİMLE PAYLAŞIN"

Şu an 46 yaşında olan ve yakınlardaki bir kasaba olan Farmington'da yaşayan ikizler, başlangıçta katilin 35 yıl önce tutuklanıp serbest bırakılan kişi olduğuna inanıyordu. Ancak araştırmaya başladıktan ve kasaba sakinleriyle görüştükten sonra fikirlerinin değiştiğini belirten Lynn, "Babamla Marler'ın arasındaki gerginliğin uzun süredir devam ettiğini öğrendik. Bardaki o geceden birkaç hafta önce de yumruk yumruğa kavga etmişler" dedi.

Kardeşler, Kasım 2020'de podcast'leri üzerinden kamuoyuna bir çağrıda bulundu. Lynn, sesi titreyerek yaptığı anonsta, "Lütfen, herhangi bir şey biliyorsanız bizimle paylaşın... Bizim babamız hastalanıp hastanede ölmedi. Yolun kenarında yatarken kan kaybından öldü. Ben olsaydım ve bildiğim bir şey olsaydı sessiz kalmaya vicdanım el vermezdi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Hartmann ise müvekkili ile Martin'in gergin geçmişine dair yorum yapmayı reddetti.

İLK ŞÜPHELİ İKİZLERE ÇOK DESTEK OLDU

İkizler, adalet arayışları esnasında, ilk şüpheliye ve kızına Facebook üzerinden bir mesaj gönderip buluşmayı teklif etti. Şüpheli bu görüşmeyi kabul edip dava dosyalarının önemli bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olmasına karşın, elindeki pek çok belgeyi ikizlerle paylaştı. Lynn, "Eski bir şüpheli olduğundan elinde dava dosyası vardı ve önceden bilmediğimiz ayrıntıları bize anlatabildi" dedi.

Bu şüphelinin yardımıyla ikizler babalarının son anlarına dair bir zaman akışı çıkardı.

Kavganın barda başlayıp dışarı taştığını belirten Williams, "Birbirlerini kovalamışlar. Birilerinin bahçesinden geçip diğer sokağa girmişler. Çok büyük bir bar kavgasıymış. O gece birden fazla kavga olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kardeşlerin öğrendiğine göre ilk şüpheli, ailesini ziyaret için Bonne Terre kasabasına gelmiş bir yabancıydı. İkizlere kavgayı görüp yolda eline geçirdiği bir kereste parçasıyla müdahale ettiğini belirten adam, "Kavgayı durdurmak keresteyi savurdum ve kim olduğunu bilmediğim bir kişiye vurdum" demişti. Daha sonra olayı polise bildirip bir kişiye vurduğunu itiraf eden adam, görgü tanıklarının verdiği eşkale uymadığı halde tutuklanmıştı.

"İTİRAF ETTİ DEMEK Kİ SUÇLU"

Williams, "Ön duruşmada babamın fotoğrafını gösterdiklerinde, vurduğu kişinin o olmadığını söylemiş" diye aktardı 35 yıl önce yaşananları.

Ancak adam yasaklı madde bulundurma gibi suçlardan sabıkası olan bir yabancıydı ve bir kişiye vurduğunu itiraf etmişti. Bütün bunların adamı ideal şüpheli haline getirdiğini vurgulayan Williams, "'İtiraf etti, demek ki suçlu' diye düşünmüşler. Kasabanın dışından gelmesi de etkili olmuş. Polis raporlarındaki dar bakış açısını görebiliyorsunuz. Seçim senesiymiş ve suçu onun üzerine yıkmak herkes için daha kolaymış" ifadelerini kullandı.

İkizler aynı zamanda barın eski yerini ve babalarının cesedinin bulunduğu noktayı da ziyaret etti. Sokağın çevresi evlerle çevriliyken komşulardan hiçbirinin müdahale etmemesi dikkat çekiciydi.

Lynn, "Görgü tanıklarının ifadelerine göre, mahalle sakinleri camlardan izliyormuş. Hiçbiri ışıklarını bile açmamış. Babamın en son hayatta olduğu yerin o nokta olduğunu bilmek tüyler ürperticiydi" diye konuştu.

"KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN ŞANSI OLMAMIŞTI"

Otopsi raporuna göre, Martin'in başına aldığı çok sayıdaki darbe nedeniyle kafatası kemiği kırılmıştı ancak vücudunda savunma yarası yoktu. Otopsiyi gerçekleştiren adli tabip, konuk olduğu podcast bölümünde, Martin'in muhtemelen arkadan bir darbe aldığını ve bilincini kaybettiğini söyledi.

Lynn, "Bunu öğrenmek beni çarptı. Babama arkadan vurmuşlar ve kendini savunmak için şansı olmamış" dedi.

İkizler, babalarının kavga çıkaran biri olmadığını ancak böyle durumlarda arkasını dönüp giden biri de olmadığını belirtti. Lynn, "Babamı öldürenler muhtemelen yüz yüze gelmek istemedikleri için arkasından vurmuştu. Kendini savunabileceğini biliyorlardı" ifadelerini kullandı.

Yıllar süren belirsizliğin ardından, kardeşlere Şubat 2021'de dosyanın yeniden açılmakta olduğu bildirildi. Dönemin St. Francois Savcısı Melissa Gilliam, yerel basına yaptığı açıklamada, ikizlerin podcast'inin "davaya dikkatimizi çeken bir araç" olduğunu belirtti ve ekledi: "Davada yeni ipuçları ortaya çıktı ve müfettişler, Martin'in ölümünden sorumlu kişi hakkında iddianame hazırlanmasını sağlayacak bilgileri açığa çıkarmak için titizlikle çalışmaya devam ediyor."

"GÜLDÜM… AĞLADIM… ÇIĞLIK ATTIM"

Bu ayın başlarında kız kardeşlere yıllardır hayalini kurdukları telefon geldi: Yetkililer Marler'ı göz altına almış ve Jimmie Wade Martin cinayetiyle ilgili resmen suçlamıştı.

Lynn, "Şükürler olsun ki o gün çalışmıyordum çünkü o an yaşadığım tün hisleri kontrol edemeyebilirdim. Güldüm. Ağladım. Çığlık attım. Duygulara gömülmüştüm" derken Williams da haberi aldıktan sonra saatlerce ellerinin ve dizlerinin titrediğini belirterek, "Bir an bulutların üstüne çıkıyorsunuz, bir an sonra ağlamaya başlıyorsunuz" dedi.

Savcılığın Marler hakkındaki iddianameyi hazırlarken neden cinayet suçlamasını yöneltmediği bilinmiyor. Savcılık yetkilileri CNN'in yorum taleplerine yanıt vermedi.

Lynn ve Williams, yıllar süren yenilmişlik hissinin ardından nihayet adaletin yerini bulacağını umduklarını belirtti. Halen babalarının yasını tuttuklarını, Martin'in kendilerinin evlendiğini ve torunlarını görememesine üzüldüklerini vurgulayan kardeşler, babalarını kendilerinden alan kişinin hesap vermesini istediklerini vurguladı.

Adaletin o gece yaşananların aydınlatılmasıyla geleceğini, podcast'lerin bu süreçte büyük rol oynadığına inandıklarını söyleyen Williams, "Babamızı öldüren kişiden hiç korkmadık. Onlar bizden korksun" diye konuştu.

CNN International'ın "A father was killed in a Missouri bar brawl. His twin daughters’ podcast helped lead to an arrest 35 years later" başlıklı haberinden derlenmiştir.