Her şey bir arkadaşının ısrarıyla başladı, 86 yıl boyunca yapılamayanı yaptı... Bir anda ortadan kayboldu! Sihirbaz 'Raymond Lloyd' aranıyor

Haberin Devamı

İngiltere sihirbazlar topluğu Magic Circle'ın 9 Ekim 1991 tarihinde yapılan konsey toplantısı tarihi anlara sahne oldu.

1 Temmuz 1905 tarihinde Londra'nın Soho bölgesinde kurulmuş olan Magic Circle'ın kapıları, 86 yılın ardından o gün ilk kez kadınlara da resmen açıldı. Debbie McGee ve Fay Presto, Magic Circle'ın kağıt üstündeki ilk kadın üyeleri oldu

Aynı toplantıda en az bu kadar önemli bir olay daha yaşandı. Topluluk üyelerinin aldığı kararla Raymond Lloyd isimli sihirbaz, Magic Circle'dan ihraç edildi.

HER ŞEY ARKADAŞININ CESARETLENDİRMESİYLE BAŞLADI

Aslında her şey Jenny Winstanley isimli genç kadının Magic Circle'a katılmak istemesiyle başlamıştı. Ne var ki o dönemde Magic Circle bir erkekler kulübüydü ve Winstanley'nin kabul edilme ihtimali hiç yoktu. Bunun üzerine genç kadın erkek kılığına girip şansını denemeye karar verdi.

Haberin Devamı

Ancak Winstanley, bu işi tek başına başarabileceğinden şüpheliydi. Bu nedenle 1980'lerin sonlarında küçük prodüksiyonlarda rol alan oyuncu arkadaşı Sophie Lloyd'dan yardım istedi. Lloyd bu fikre başta sıcak bakmasa da Winstanley'nin yoğun ısrarları sonucu ikna oldu.



Magic Circle'ın ünlü merdivenleri

Ardından Winstanley ve Lloyd, adeta bir hazırlık kampına girdi. 18 ay boyunca çalışan iki kadın, hem sihirbazlık numaraları konusunda hem de giyimlerini, seslerini ve davranışlarını değiştirip Magic Circle'ın seçici kurulunu erkek oldukları yönünde kandırma konusunda iyice ustalaştı.

Magic Circle'ın ilk kadın başkanı Laura London, CNN'e yaptığı açıklamada, Lloyd ve Winstanley'nin göz boyama operasyonunun "neredeyse bir soygun inceliğiyle hayata geçirildiğini" söyledi.

ÜYELERİ ARASINDA KRAL CHARLES DA VAR

1905 yılında Londra'nın Soho bölgesinde kurulmuş olan Magic Circle'ın internet sitesinde topluluğun amacı "sihir sanatını tanıtmak ve ilerletmek" olarak özetleniyor. Buraya kabul alabilmek için sihirbazların yeteneklerini ustaların karşısında kanıtlamaları gerekiyor. Dahası katılanlardan Magic Circle'ın Latince "sırları açığa vurmaya eğilimli değil" anlamına gelen "Indocilis private loqui" felsefesini de benimsemiş olması gerekiyor.

Haberin Devamı

Magic Circle'ın pek çok ünlü üyesi bulunuyor. Bunlar arasında sihirbaz Dynamo, aktör Stephen Fry ve inanması güç ama Kral 3'üncü Charles özellikle öne çıkıyor. Magic Circle'ın internet sitesinde o sırada henüz Prens unvanını taşıyan Charles'ın 1975 yılında bardaklar ve toplarla yaptığı başarılı numaranın ardından topluluğa kabul edildiği belirtiliyor.

EKİM 1991'DE TOPLULUĞUN KURALLARI DEĞİŞTİ

London, o sıralar 20'li yaşlarında olan Sophie Lloyd'un 1990 yılında "Raymond Lloyd" adı altında Magic Circle seçmelerine girdiğini ve seçicileri kandırıp kabul almayı başardığını belirtti.

Magic Circle üyelerinin karşısında 20 dakika boyunca çeşitli sihirbazlık numaralarını başarıyla gerçekleştiren Lloyd, sınavdan sonra da ustalarla kutlama yapıp 90 dakika boyunca sohbet etmesine rağmen durumu kimseye fark ettirmedi.

Haberin Devamı

Sonuçta Lloyd önce çıraklığa kabul edildi ardından Mart 1991'de tam üye sıfatını kazandı.

Aynı yılın ekim ayında, tamamı erkeklerden oluşan topluluğa kadınların da kabul edilmesi yönündeki girişimler sonuç verdi. Yapılan oylamayla Magic Circle'ın kapıları kadınlara da açıldı.

Hal böyle olunca Lloyd da gerçek kimliğini daha fazla gizlemeye gerek görmeyerek kadın olduğunu topluluğun diğer üyelerine açıkladı. "Sophie, topluluğun bu durumu komik bulacağını düşünmüş olmalı ama gerçekte çok sinirlenmişlerdi" diyen London, Lloyd'un kulüpten kovulduğunu söyledi.

Haberin Devamı

ADETA SIRRA KADEM BASTI

Toplantı notlarına göre de Lloyd'un, "kasti göz boyaması" nedeniyle derhal ihraç edilmesi kararı alındı.

London, Lloyd'un sihir yapmaya devam ettiğini ve bu yeteneğini gençleri akran zorbalığı konusunda eğitmeyi amaçlayan bir gösteride kullandığını da belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak o günden bu yana kendisine ulaşılamıyor. Neredeyse Sophie'yi buhar olup uçurmuş, halının altına süpürmüş gibiler. Ama elbette artık hikâye gün yüzüne çıkmış durumda ve biz bu yanlışı düzeltmek için elimizden ne gelirse yapacağız. Ben kendisiyle karşılıklı oturup sohbet etmek ve başına ne geldiğini öğrenmek istiyorum. Hikâyenin onun tarafını dinlemek harika olur. Sophie'nin bu durum nedeniyle çok üzüldüğünü hissediyorum. Umuyorum yaşananlar onun eğlence sektöründeki kariyerini etkilememiştir. Umuyorum bu durum Sophie'nin hevesini kırmamıştır."

Haberin Devamı

Lloyd'a teşekkür etmek istediğini de sözlerine ekleyen London, "Magic Circle'daki herkes özür dilemek istiyor. Onu yeniden aramıza davet etmeyi çok istiyoruz. Sophie'nin bu sıra dışı planını filme çekmek için görüşmelere de şimdiden başladık" dedi.

GERÇEK İSMİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

London, "Sophie Lloyd"un genç kadının gerçek ismi olmadığını, sahnede kullandığı bir takma isim olduğunu belirtti. Genç kadının gerçek soyadı bilinmemekle birlikte gerçek isminin Sue olduğu düşünülüyor.

Nitekim Jenny Winstanley'nin oğlu ve Lloyd'un bir aile dostu da Sue ismini teyit etti. London, The Guardian'a yaptığı açıklamada, Winstanley'nin 2004 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

London, "Çok cesurca bir şey yapan sıra dışı bir kadın bu. Ben ve sektördeki benim gibi birçok kadın, bu iki kadının, kadınların da erkekler kadar başarılı olabileceklerini göstermelerinin çok cesur bir hareket olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Jenny Winstanley, Sophie Lloyd gerçek kimliğini ifşa ettikten sonra verdiği bir radyo röportajında, "Kadınların da erkekler kadar iyi olduğunu kanıtlamak istedik" demişti. Lloyd da o dönemde yaptığı açıklamada, "Mesele sadece bir peruk ve gözlük takıp bol bir takım elbise giymekten ibaret değildi. O karakter üzerinde 2 yıl boyunca çalışmıştım ve bence altından da gayet güzel kalktım" ifadelerini kullanmıştı.

Magic Circle yetkilileri, Lloyd'u bulmak istiyor ancak bu o kadar kolay bir iş değil. Genç kadın hakkında 1997 yılında Leamington Spa and Coventry'de çıkan birkaç yerel gazete haberi dışında bir ipucu bulunmuyor.

London, "İz 1997'de kayboluyor, ona ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Ama ona yaptığı bu sıra dışı şey için her zaman hatırlanacağını, tarihe geçeceğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bence ona, 'Yaptığın her şey için çok teşekkürler ve olanlar için çok üzgünüz' demek gerçekten önemli" diye konuştu.

ŞU AN 80'DEN FAZLA KADIN ÜYE VAR

Magic Circle'ın şu an 1.700'den fazla üyesi var. Bunların 80'den fazlasını yani yaklaşık yüzde 5'ini kadınlar oluşturuyor. 10-18 yaş grubunu kapsayan Young Magicians Club'da bu oran daha yüksek.

Magic Circle'ın başkanı Marvin Berglas, CNN'e yaptığı açıklamada, "Sophie'nin bulunmasını ve kendisini yeniden topluluğumuzda görmeyi gerçekten ümit ediyoruz. 30 yıl önce, seleflerimiz onu göz boyadığı için topluluktan atmakla bana göre bir gaf yapmış. Bir sihirbazın birilerini kandırdığı için cezalandırılmış olmasının ironik olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Berglas, "Cinsiyetleri ne olursa olsun tüm iyi sihirbazlara kapımız açık. Günden güne daha fazla kadının aramıza katıldığını görmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

London da "Günümüzde durumun değişiyor olması harika ama bu noktaya gelmek çok zaman aldı. Bence Lloyd sadece liderlik etmedi aynı zamanda çok önemli bir tavır ortaya koydu. Bu nedenle onu bulmak, bu kadar sıra dışı bir şey yaptığı için teşekkür etmek ve 'Beklediğin sonucu alamadığın için üzgünüm ama şu an bütün kadınlar yaptıkların için minnettar' demek istiyoruz" diye konuştu.

CNN International'ın "Magic society launches hunt for first female member, expelled for posing as a man" ve The Guardian'ın "Magic Circle tries to track down first female member – who posed as a man" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.