Hem sahada hem de mutfakta kazandı

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İngiliz The Sun Gazetesi, mercek altına altığı Podolski’nin, ticaret hayatında da en az futbolculuğundaki kadar başarılı olduğunu yazdı. 2018 yılında Almanya’da döner restoran zinciri ‘Mangal Döner’i kuran Podolski’nin, bu girişiminden elde ettiği gelirin 210 milyon Euro’yu (yaklaşık 7 milyar TL) bulduğu belirtildi. İngiliz medyası, Mangal Döner’in bugün Almanya genelinde 30’a yakın şubeye ulaştığını aktardı. Kariyerinde Bayern Münih, Köln, Arsenal, İnter, Galatasaray, Vissel Kobe ve Antalyaspor’da forma giyen Podolski, Almanya Milli Takımı ile de 2014’te Dünya Kupası’nı kazanma başarısını göstermişti.

DÖNERCİLER KRALI

Podolski’nin patronu olduğu Mangal Döner’in internet sitesinde ünlü futbolcunun “Ben takım elbise giymiyorum, dolayısıyla beş yıldızlı bir restoran bana hiç yakışmaz” sözleri yer alıyor.