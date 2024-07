Hem NATO zirvesi hem Demokratların toplantısı... Biden’ın sınavı

Haberin Devamı

ABD başkentinde üç gün sürecek zirveyle NATO’nun 75’inci yıldönümünü kutlayacak 32 üye ülkenin liderlerinin ajandasında Ukrayna savaşında Kiev’e yardımı artırma ve olası bir Rusya saldırısına karşı savunma geliştirmek gibi kritik konular var. Ancak zirve, ABD Başkanı Joe Biden için ayrı bir önem taşıyor. Haziran ayındaki münazarada, rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump’ın karşısındaki fiyasko performansı yüzünden günlerdir “adaylıktan çekilme” baskısı gören 81 yaşındaki Demokrat liderin bu üç günde göstereceği performans mercek altında.

LİDERLERİN GÖZÜ ONDA

Washington’daki zirve, Biden’ın Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimleri öncesi katılacağı son büyük etkinlik. Özellikle Ukrayna’ya verilen destek konusunda NATO’ya olumsuz yaklaşan eski Başkan Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönme ihtimaline hazırlanmaya çalışan İttifak liderleri, Biden’dan güvence bekliyor. ABD’ye hareket etmeden önce açıklamada bulunan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve geçen hafta işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ofisinden bir yetkili, “ABD liderinin zihinsel sağlığından endişe etmediklerini” dile getirdi.

BASKI BÜYÜYOR

Bir yandan NATO liderlerine zinde ve sağlıklı bir görüntü vermek zorunda olan Biden, öte yandan Demokrat senatörlerin fiyasko münazara performansından bu yana ilk kez bir araya gelmesiyle başka bir sınavla karşı karşıya. Şimdiye kadar en az 10 Temsilciler Meclisi üyesi, Biden’ın adaylıktan çekilmesi için kamuya açık ve özel çağrılarda bulundu. Son olarak Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nin en kıdemli Demokrat üyesi Adam Smith, Kongre üyelerine gönderdiği mektupta “Amerikan halkının Biden’ın artık dört yıl daha görev yapacak güvenilir bir aday olarak görmediğini” ifade etti.

MEKTUPLA KENDİNİ SAVUNDU

Eleştirilere meydan okuyan ABD lideri, Kongre’ye yazdığı mektupla yarışta kalmaya kararlı olduğunu belirtirken, katıldığı bir televizyon programında da seçmenlerin desteğinin sürdüğünü ileri sürdü. Biden, aday olarak kalmasının gerekçelerinden biri olarak dış politikadaki hamlelerine işaret etti, “NATO’yu genişlettim, sağlamlaştırdım” dedi. Ayrıca kendisine karşı yarışmayı düşünenlere de “ağustosta yapılacak parti kongresinde ortaya çıkma” çağrısında bulundu.

TRUMP: EGOSU YÜZÜNDEN ÇEKİLMEYECEK

- RAKİBİNİN yaşı ve zihinsel sağlığı etrafında dönen tartışmaları uzaktan izleyen eski ABD Başkanı Donald Trump, “Biden’ın yarıştan çekilmeyeceğini düşündüğünü” söyledi. Fox News’a konuşan Cumhuriyetçilerin adayı, Biden’ın “egosu yüzünden çekilmek istemediğini” ifade etti. Haziran ayındaki münazara sırasında Biden’ın “son derece solgun göründüğünü, sesinin zayıf çıktığını ve verdiği yanıtların pek mantıklı olmadığını” da ekledi. Eski Başkan, Biden’ın çekilmek zorunda kalması durumunda, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in aday olacağına inandığını da belirtti.

FIRST LADY Mİ İZİN VERMİYOR

- Biden’ın tüm baskıya rağmen aday kalmakta ısrarcı olmasında First Lady Jill Biden’ın etkisi olduğu yönünde spekülasyonlar da var. İngiliz DailyMail gazetesi First Lady hakkında bir makale yayınladı. Makalede, Jill Biden’ın 2003’te eşinin adaylığına müsaade etmediği; 2020’de ise Biden’ı Donald Trump’ın karşısına çıkmaya ikna ettiği belirtildi. Gazeteye konuşan Beyaz Saray’daki kaynaklar, First Lady’nin “seçim kampanyası toplantılarında yer aldığını ve sağlığının gerilediği yönündeki eleştirilere çok sinirlendiğini” söyledi. Biden’ın yardımcıları ise First Lady’nin “Biden’ın nihai bir karar vermeden önce tavsiyelerine güvendiği sırdaşı” olduğunu ifade etti.

ABD Kongresi önünde açılan Biden'ı meşaleyi bir sonraki kişiye teslim etmeye çağıran pankart dikkat çekiyor.

ŞAKALARI BİLE ÖNCEDEN HAZIR

- AMERİKAN Wall Street Journal gazetesi, kıdemli Beyaz Saray danışmanlarının, son bir yıldır Başkan Biden’ın “programını, hareketlerini ve görüşmelerini yaşını ve sağlık durumunu gizleyecek şekilde ayarlamak için çok çalıştıklarını” yazdı. Buna göre Biden’ın günlük seyahat programını sınırlandı, hazırlıksız konuşma yapmasına müsaade edilmedi, bağışçılarla yapılan toplantılarda yapacağı şakalar bile önceden kendisine söylendi. Beyaz Saray’ın ziyaretçi kayıtlarına göre Biden, görev süresi ilerledikçe partisinin vekilleriyle daha az görüşmeye başladı. WSJ’a göre 2022 haziran ayındaki G-7 zirvesinde Biden’ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Antony Blinken geldi. Blinken’ın ‘Başkan’ın yatması gerekti’ dediği belirtilirken ABD Dışişleri bu iddiayı doğrulamamıştı. Zirvede Biden’ın görenler ‘yorgun ama mental olarak sağlıklı’ olduğunu söylediler.